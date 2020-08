Ulovlige ravefester arrangeres over hele Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med koronapandemien ble nattklubber og serveringssteder i store deler av verden stengt. Raskt dukket det opp ulovlige dansefester på hemmelige steder over hele Europa.

Tusenvis av unge mennesker samler seg for å danse og feste.

Store dansefester under koronapandemien blir ofte kalt covid-raves. Foto: Toby Melville / Reuters

De store dansefestene, mange steder kalt covid-raves, annonseres ofte i lukkede grupper på sosiale medier. Rett før festen starter, avslører arrangørene hvor festen skal være.

I Paris blomstret de hemmelige ravefestene opp rett etter at utestedene i byen stengte i mars. Det arrangeres fester i parker, i nedlagte lagerlokaler og fabrikker. Franske myndigheter ønsker å finne en løsning slik at de har oversikt over hva som foregår.

– Vi ønsker ikke å sende inn politiet, men gjøre å ting lovlig og mulig. Vår tilnærming er å lage en plan og finne lovlige steder for arrangementene, sier en representant til nyhetsbyrået AFP.

I Causse Mejean sør i Frankrike ble de avholdt rave party i august. Foto: Pascal Guyot / AFP

Foreløpig har ikke myndighetene funnet noen løsning. Flere ganger har det blitt bråk mellom politi og festdeltakere.

På strendene har fransk politi avbrutt ravefester med opptil 6000 deltagere.

En improvisert campingplass i forbindelse med et rave party i Causse Mejean i Frankrike. Foto: Pascal Guyot / AFP

Høye bøter

Politiet i London har ifølge The Telegraph, avbrutt over 1000 ulovlige fester siden slutten av juni.

I helgen brøt politiet opp en ulovlig ravefest med over 500 deltagere i Thetford-skogen utenfor London.

Londonpolitiet avbrøt en ravefest med over 500 deltagere utenfor byen lørdag. Flere av deltagerne ble bøtelagt. Foto: TOBY MELVILLE

Statsminister Boris Johnson har nå innført strenge bøter for dem som arrangerer, eller deltar på ulovlige ravefester.

– Folk som organiserer ulovlige ravefester, konserter eller andre ulovlige samlinger med mer enn 30 mennesker til stede, risikerer å måtte betale bøter på 10.000 pund, sa statsministeren i forrige uke.

Deltar du på en ravefest risikerer du 1200 kroner i bot. Arrangørene bøtelegges med 100.000 kroner.

«Party like it's 2020»

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret over unge som går lei av koronatiltakene.

– Vi ser at mennesker i aldersgruppen 20–40 år er blant dem som begynner å bli tiltakstrøtte.

Tidligere i måneden lanserte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kampanjen «Party like it's 2020».

Her er budskapet at det er greit å feste selv under en koronaepidemi. Men folk må holde seg hjemme hvis de er syke, følge enmetersregelen og ikke være flere enn 20 mennesker sammen.

Helsedirektoratets kampanje «Party like it's 2020», rettet mot unge voksne. Foto: Helsedirektoratet

– Vi må tenke nytt og involvere. Vi har gjort det hele veien, men vi må strekke oss enda lenger i å være smarte i budskapet, sier Guldvog.

Han innrømmer at det ikke er sikkert at alle synes den nye kampanjen er et «glitrende eksempel» på dette.

– Men det er i hvert fall et forsøk.