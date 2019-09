Ulovlige elsparkesykler bekymrer politiet: – Dette er galskap

– Dette er galskap, og det skal ikke mye til før det ender i en dødsulykke, sier politiinspektør Sigve Espeland i Sør-Vest politidistrikt om kjøringen i videoen.

Politiinspektør Sigve Espeland. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Elektriske sparkesykler har tatt av det siste året, både gjennom utleieselskaper og i privat eie. Men det er strenge regler for slike doninger: Maks lovlig fart er 20 kilometer i timen, de kan ikke være lenger enn 1,2 meter, og de kan ikke ha fastmontert sete.

Kjøretøy som ikke møter disse kravene, skal i stedet være godkjent som moped eller lett motorsykkel, og følge tilsvarende regler, opplyser politiet.

Med andre ord: Du trenger førerkort, hjelm og skilt, og skal ikke kjøre på fortauet hvis slike kjøretøy i det hele tatt er godkjent.

SETE: Elsparkesykler skal registreres som moped eller lettmotorsykkel hvis de har sete. Foto: Hilde Urdal Fløysvik / Politiet

De siste ukene har politiet opprettet tolv saker om ulovlige elsparkesykler. Foreløpig har fire av sakene ført til straff.

– Det er gitt forelegg på 5000 kroner for bruk av uregistrert motorvogn samt inndragning av kjøretøy. Dette er saker hvor det ikke har vært uaktsom kjøring. Ved uaktsom kjøring kan fort flere hjemler slå inn. Det kan påvirke straffereaksjonen, sier Espeland.

Han har følgende råd til folk som vil kjøpe seg elsparkesykkel, og særlig til foreldre som skal kjøpe til sine barn:

– Sjekk at elsparkesykkelen blir levert med fartssperre som ikke kan justeres av brukeren, pass på at føreren bruker hjelm og at det tas hensyn til myke trafikanter, sier politiinspektøren.