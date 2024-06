«Ulovlig boenhet med manglende søknad om installering av bad/toalett og kjøkken».

Slik presenteres salgsannonsen for en 12 kvadratmeter stor leilighet på Majorstuen. For den nette sum av 1,7 millioner kan du bo sentralt på i hovedstaden.

Den består et rom med hybelkjøkken, dusjrom og entré. Men det er ikke søkt om å bygge bad og kjøkken.

Badet har heller ikke eget sluk, og er derfor ikke klassifisert som et våtrom.

Annonsen har fått flere tusen visninger på få dager. Foto: Skjermdump/Faksimile

Plan- og Bygningsetaten (PBE) har konkludert med at leiligheten er ulovlig. Men kommunen vil ikke forfølge saken med sanksjoner, skriver de i saksdokumentene til annonsen.

Les deres svar til NRK lenger ned i saken.

Aldri sett før

– Etter mine åtte år i Finn er det første gang jeg ser en slik annonse, sier Jørgen Hellestveit, leder i FINN Eiendom. Leiligheten er, blant annet, annonsert på plattformen.

Ifølge Oslo kommune er snittprisen per kvadratmeter i bydel Frogner 113.400 kroner. Leiligheten i denne annonsen har til sammenlikning en snittpris på 141.666 kroner per kvadratmeter.

Jørgen Hellestveit, leder i FINN Eiendom. Foto: FIN Eiendom/Pressefoto

Hellestveit sier det er liten tvil i at etterspørselen på boliger i hovedstaden er svært høy. Det gjelder spesielt de minste leilighetene, som ofte appellerer til førstegangskjøpere.

– Men om akkurat denne kan kvalifiseres som en bolig, er jo et annet spørsmål, sier han.

– Boligmarkedets svar på fast fashion

Influenser Kornelia Minsaas er opptatt av forbrukerøkonomi og kjent for sine sparetips på sosiale medier. Hun har selv bodd på 15 kvadratmeter tidligere, og sier det var «trangt og kjipt»

– Dette må jo være boligmarkedets svar på «fast fashion». At dette er den typen bolig enkelte førstegangskjøpere har råd til i dag sier mye om situasjonen på markedet. Det er dessverre tøft å komme seg inn, spesielt i storbyene.

Sparetipseren Kornelia Minsaas har blant annet bachelor i PR og markedskommunikasjon. Foto: privat

Hun oppfordrer unge til ikke å ta unødvendig risiko når det gjelder kjøp av boliger som krever totalrenovering – med mindre det er det man er ute etter.

– Ikke invester i noe du vil mistrives i. Hvis unge frastår slike objekter, bidrar vi til å sette standard for hva vi ønsker mer av. Boligmarkedet styres mye av etterspørsel og betalingsvillighet.

Eieren er ifølge salgsoppgaven et forsikringsselskap, som ikke har benyttet boligen selv. Foto: Skjermdump/Faksimile fra FINN.no

Annonsen har på ett døgn får mer enn 3000 treff, ifølge Jørgen Hellestveit i FINN Eiendom. Han sier det er positivt at megler er ærlig og tydelig i annonsen om boligens mangler.

– På den andre siden er FINN bolig til salgs forbeholdt eiendommer som i henhold til offentlige registre er regulert som helårsbolig. Her fremkommer det tydelig at boenheten er ulovlig.

Hellestveit opplyser at de i en slik situasjon vil gå i dialog med megler.

– Vi regner med å komme frem til en bra løsning på dette. Det viktigste for oss er at boligkjøper ikke blir villedet til å legge inn bud på et objekt hvor det ikke fremkommer tydelig at det er mangler

Ifølge salgsoppgaven er det ytterligere to ulovlige enheter i bygården. Foto: Vilde Haugen / NRK

NRK har vært i kontakt med eiendomsmegler Aktiv Carl Berner, som ikke har anledning til å besvare våre spørsmål. Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, uttaler at det ikke er vanlig å selge ikke-godkjente boenheter. Unntaket er boliger under oppføring.

– Ved salg av alle typer er det viktig at potensielle kjøpere får all nødvendig dokumentasjon og forklaringer på eventuelle avvik fra megler og selger, skriver han i en SMS.

Ikke uvanlig

Oslo kommune behandler et stort antall saker om ulovlige boliger hvert år. Astrid Fagertun, prosjektleder hos Plan- og bygningsetaten, omtaler dette tilfellet som en særegen sak med komplekst innhold.

– Leiligheten er fra gammelt av godkjent som en «etagetjener». Dette forstås som en type oppholdsrom for ansatte som yter service for leiligheter i bygget, i likhet med vaktmesterleiligheter. Dette er ikke et formål som er aktuelt i dag, sier hun til NRK.

Det er imidlertid ikke uvanlig å ikke forfølge mindre overtredelser. Dette har vært nedfelt i plan- og bygningsloven i mange år, opplyser PBE.

– Vi gjør alltid en vurdering av sikkerhetshensyn, der vi prioriterer saker hvor beboerens sikkerhet er i fare.

Fagertun understreker at de har god erfaring med å godkjenne slike «vaktmesterleiligheter», og oppfordrer en eventuell ny eier til å søke om dette.

– Rommene det gjelder er godkjent til beboelse, slik at de kan benyttes til varig opphold. Å bruke dem som boliger er i tråd med reguleringsplanen for eiendommen og øvrige leiligheter i bygget.