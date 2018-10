Ulltveit-Moe om Røkkes skyskraper: – Et overgrep mot landskapet

– Det er overgrep mot et vakkert landskap og kulturvernområde, sier Jens Ulltveit-Moe til NRK.

Først i dag har Jens Ulltveit-Moe sett planene om å bygge Nordens høyeste skyskraper på Fornebu. Industrimannen og den tidligere presidenten i NHO bor og jobber selv i nabolaget.

Røkke ønsker å reise et blått glasshus på 200 meter ved inngangen til Fornebu. Skyskraperen skal huse Aker-selskaper samt andre maritime selskaper. Planen er å bygge et kompetansesenter for å redde liv i havet.

Men planene vekker oppsikt. Foreningen for Fornebu vel gikk i går hardt ut og kritiserte prosjektet for å ødelegge nærmiljøet. Det samme gjorde lokalpolitikere i Bærum, mens andre var avventende.

Nå kaster den erfarne industrimannen og tidligere NHO-presidenten seg inn i kampen for å bevare landskapet og silhuetten på Fornebu.

SJOKKERT: Industrimannen Jens Ulltveit-Moe kaller Røkkes skyskraper for et overgrep mot landskapet på Fornebu. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Egotripp

Ulltveit Moe nøler ikke med å kritisere de ambisiøse planene til Kjell Inge Røkke.

– Jeg er sjokkert over disse planene. Jeg finner ikke ord. Verdenshavets hovedkontor minner mest om egotrippende høyhus som vi finner i Dubai og Mumbai. Det hører ikke hjemme her, sier Ulltveit-Moe.

Nina Jensen er sjef for prosjektet til Kjell Inge Røkke. Hun tilbakeviser kritikken.

NORDENS HØYESTE: Blått og høyt, og bygget i glass. Foto: FP Eiendom

– Dette er ikke noen egotripp. Det er det motsatte. Det er et gedigent prosjekt hvor vi inviterer alt av globale kunnskapsmiljøer til å redde liv i havet, sier Jensen.

– Vi forstår at et slikt høyt bygg av slike dimensjoner selvsagt vekker debatt. Jeg kommer til å invitere Jens Ulltveit-Moe for å se på planene og tegningene slik at han får satt seg bedre inn i dette, sier hun.

Jensen mener at den 200 meter høye skyskraperen ikke vil skjerme for sol og lys i nabolaget.

– Vi har gjort skyggestudier. Bygget er konstruert slik at det skaper lite skygge. Det er smalt på toppen, og vendt slik at det skaper bare skygge et kvarters tid. Da rammer det særlig bedrifter – ikke hus hvor folk bor, fremhever Jensen.

Nina Jensen bor selv i nabolaget, litt lenger ut på Storøya, og hun mener at tilbakemeldingene fra folk flest på Fornebu stort sett er positive.

STATSMINISTER: Nina Jensen, sjef for prosjektet, her flankert av Erna Solberg og Røkke-direktør Øyvind Erichsen Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Jensen lover at det vil arrangeres folkemøter fremover og at de skal etablere en digital portal for å få innspill til prosjektet.

Dialog

Jensen er tidligere leder for WWF i Norge, og er søster av finansminister Siv Jensen. Hun ble headhuntet fra WWF av Kjell Inge Røkke i fjor for å lede prosjektet.

Statsminister Erna Solberg kastet glans over presentasjonen av skyskraperen tirsdag. Solberg fikk invitasjonen per mail den 10. september og svarte straks ja, forteller Jensen. Solberg har i lengre tid vært orientert om prosjektet.

– Vi har hele tiden satset på dialog og å holde ulike parter som departementer, lokalmiljøet og næringsliv orientert, sier Jensen.

Nina Jensen forteller at de ønsker åpenhet og dialog med både lokalmiljø, næringsliv og myndighetene.

– Men hvorfor vil dere bygge et kompetansesenter for havet på Fornebu, hvorfor ikke på mer havnære områder som Vestlandet og Nord-Norge?

– Det er her vi har tomt, det er her vi har en investor som er villig til å satse på prosjektet. Siden dette er et prosjekt hvor vi ønsker å nå globale aktører, er det nødvendig at det ligger i nærheten av Oslo og hovedflyplassen Gardermoen, sier Jensen.

Politikerne må stoppe dette

Ulltveit-Moe mener det går an å bygge stort uten å ødelegge landskapet. Han trekker frem Telenors hovedkontor på Fornebu som et fint eksempel på dette.

– Kontrasten til Telenor er slående. Det bygget føyer seg vakkert inn i naturen, og er et aktivum for Fornebu, sier industrimannen og legger til:

– Jeg håper virkelig politikerne i Bærum stopper dette prosjektet.

Ulltveit -Moe fremhever at han ikke er imot at Røkke bygger et nytt hovedkontor på Fornebu.

– Gjerne et hovedkontor, men i pakt med naturen, sier han.

