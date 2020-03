Ullevål-topper ber om flere smittetiltak: – Smitten er allerede løs i Oslo

Tirsdag kveld varslet Helsedirektoratet at de anbefaler at alle arrangementer med over 500 tilskuere bør avlyses, for å hindre spredning av koronaviruset.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ber også arrangementer med flere enn 100 deltagere vurdere om gjennomføring er ansvarlig.

Bakgrunnen er at koronasmitten nå er over i en ny fase, med flere tilfeller av smittespredning i Norge, uten kjent kilde. Minst ett av tilfellene uten kjent smittekilde er i Oslo, bekrefter FHI overfor NRK.

Dag Jacobsen, leder for medisinsk intensivavdeling ved landets største sykehus, Ullevål, mener tiltakene fra norske helsemyndigheter er for svake.

– Legeforeningens anbefaling er maksimalt 50 deltakere, ikke 500 som nå er satt som tak. Busser og trikker må begrenses og gå halvfulle. Vi bør innføre obligatorisk hjemmekontor for alle som kan. Jeg tror ikke folk innser alvoret i hva vi står overfor, sier Jacobsen.

– Kommer ikke til å være en ledig intensivseng

På Ullevål ligger det allerede tre koronapasienter. Tilstanden til disse varierer fra mild til kritisk.

BEKYMRET: Professor Dag Jacobsen er leder for intensivavdelingen OUS Ullevål. Foto: OUS Ullevål

Helseminister Bent Høie sa tirsdag at norske sykehus må planlegge for et «middels pandemiscenario», der 22.000 personer er innlagt på sykehus.

Jacobsen sier rett ut at han er alvorlig bekymret for at kapasiteten på avdelingen raskt vil bli sprengt.

– Vi vil helt sikkert få et kapasitetsproblem. Jeg er vanligvis en ubekymret og løsningsorientert fagperson, men dette får vi ikke til med de eksisterende tiltakene. Nylig hørte vi italienske leger advare oss, at Norge må våkne opp. Vi må gjøre de tøffe tiltakene nå, ellers er det ikke en intensivseng ledig om folk får hjerteinfarkt eller slår hodet i asfalten, sier Jacobsen.

– Vi står overfor en nasjonal dugnad hvor alle må avgi goder i hverdagen slik at vi kan bremse denne epidemien.

– Smitten er allerede løs i Oslo

Han ber også om obligatorisk innreisekarantene fra alle land med innenlands spredning.

Per i dag gjelder dette bare Tyskland, Frankrike, Østerrike, Spania, Italia og kanskje også Storbritannia.

Basert på kjennskap til konkrete pasienter konstaterer Jacobsen at smitten i Oslo allerede er «ute av kontroll».

– Det skjer koronasmitte i Oslo på kjøpesenter og på busser nå. Da må man ta grep. Jeg tror myndighetene er forsiktige fordi de fikk kritikk under svineinfluensaen, men den forsiktigheten har vi ikke råd til nå.

At det foregår ukontrollert smitte i Oslo bekrefter også sjefen for infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål.

– Vi har førstehånds kunnskap om pasienter vi ikke kjenner smittekjeden til. Vi vet

SMITTEN LØS: Fungerende avdelingsleder Torgun Wæhre sier de har kjennskap til pasienter som kan ha smittet svært mange andre i Oslo. Foto: OUS Ullevål

også at de har hatt veldig mange kontakter før de ble lagt inn. Man kan forestille seg at de har smittet veldig mange personer, sier fungerende avdelingsleder Torgun Wæhre.

Slår alarm om ansatte

Det er tidligere kjent at flere ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus er smittet av det nye koronaviruset. Flere hundre ansatte er satt i karantene.

I Nederland viser en stikkprøve at rundt fire prosent av sykehusansatte i provinsen Nord-Brabant er smittet av det nye koronaviruset, ifølge nederlandske helsemyndigheter.

Også italienske leger har slått alarm om situasjonen for helsepersonell, fordi mange er smittet og ikke kan ha kontakt med sine nærmeste.

Wæhre er også svært bekymret over mangelen på smittevernutstyr for ansatte ved Ullevål.

– Det er veldig bekymringsfullt. Det kan gå på motivasjon og lojalitet løs om de ikke kan beskytte seg mot smitte på en skikkelig måte, sier Wæhre.

– Jeg føler vi hele tiden kommer bakpå, og det skremmer meg nå. Man kommer løpende etter istedenfor å være i forkant med kraftfulle tiltak. Det er den ubehagelige følelsen jeg sitter med.

Hun mener det også er på tide å stanse ferieflyene ut av Norge.

– Absolutt. Det er det første man må gjøre. Folk skal ikke reise utenlands nå om de ikke må. Jeg hører folk snakker om å reise på ferieturer de neste ukene. Da blir jeg målløs. Folk har ikke forstått alvoret i det hele tatt. Overalt er situasjonen ukontrollerbar, så det kan da umulig være stas å reise på ferie nå.

– Forstår dem som kritiserer

Helse- og omsorgsdepartementets presseavdeling sier til NRK at det er opp til Helsedirektoratet å vurdere hvilke tiltak det er hensiktsmessig å iverksette til enhver tid.

Fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie sier han forstår kritikken Jacobsen og Wæhre kommer med.

– Vi er opptatt av å sikre kontinuiteten. For øyeblikket dreier det seg mye om å få tak i nok smittevernutstyr for personale og å planlegge hvordan vi skal drive sykehusene. Men at det blir krevende, det har de rett i, og det er ikke sikkert at vi har kapasitet til å gjøre alt ideelt.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa tidligere tirsdag at han har forståelse for at enkelte mener det burde ha blitt satt begrensninger for store arrangementer, tidligere.

– Vi har hele tiden tenkt at dette ville være et nyttig tiltak, men bare når vi har vært trygge på at det foreligger en smitte i befolkningen som ikke kan spores. Det har vi nå.

– Hva sier du til dem som har vært utålmodige og ment at dere burde innført dette tidligere?

– Jeg forstår dem. Vi tar naturligvis til oss kritikken, og ser at vi har hatt et kommunikasjonsproblem. Vi jobber for å bli enda tydeligere i det vi gjør, sier Guldvog.