Ulikheten øker mer enn antatt: – Det er en stor skam

SSB har sett på hvordan utviklingen i inntekt, formue og skatt er blitt endret fra 2001 til 2018.

Forskerne har brukt Gini-koeffisienten til å måle ulikhet i inntekt. Det er en verdi fra 0 til 1 som forteller hvor jevnt inntektene i en befolkning er fordelt. Hvis verdien er 0, vil alle ha lik inntekt. Om verdien er 1, vil én person få alle inntektene i Norge.

Hovedfunnene fra den nye rapporten er:

Ulikheten i inntekt har økt fra 0,27 til 0,35 i 2018, målt ved GINI-koeffisienten.

Ulikheten i formue har økt fra 0,65 til 0,69. Forskerne har brukt den bokførte verdien av selskapet for å regne ut formuen, og tar forbehold om at den reelle formuen kan være høyere.

Regnet inntekt på ny måte

Når forskerne har regnet på inntekt, har de også tatt med inntekten i selskaper som privatpersoner har aksjer i.

Det er delte meninger blant politikere og samfunnsdebattanter om denne regnemåten gir best bilde av inntekten til folk.

Selskaper regnes som egne skattesubjekter i skattesystemet, og inntekten deres er heller ikke tilgjengelig for aksjeeierne. Det er for eksempel straffbart hvis aksjeeierne bruker selskapets penger for å kjøpe seg en hytte på fjellet.

Hvis selskapet deler ut midler som for eksempel utbytte, må aksjeeierne skatte av utbyttet på linje med annen inntekt.

Stadig flere forskere tar likevel til orde for å regne med inntekten til selskapet som om det var aksjeeierens egen inntekt. De mener det gir et mer riktig bilde fordi selskapsinntektene har økt kraftig utover 2000-tallet. De tror aksjeeierne lot være å ta ut like mye utbytte etter utbytteskatten kom i 2006, og i stedet bruker selskapene som en sparebøsse for å bygge opp egen formue.

Professor Magne Mogstad mener disse inntektene ofte blir feilaktig utelatt når man måler inntektsulikhet.

– Det er ukontroversielt i økonomifaget at eierne av et selskap eier selskapet, og dermed eventuelle tilbakeholdte overskudd. Derfor bør slik inntekt inkluderes i måling av personers faktiske inntekt før skatt. Det er imidlertid flere måter å måle inntekt etter skatt. I denne rapporten ser vi på individets faktiske inntekt og deres faktiske betalte skatt, forklarer han, og fortsetter:

– Man kunne alternativt konstruert en hypotetisk skatt og trukket denne fra den faktiske bruttoinntekten. Dette vil gi et mål på inntekt etter hypotetisk skatt. En slik øvelse krever at man tar stilling til hvordan eierne benytter seg av det tilbakeholdte overskuddet, når det eventuelt realiseres, og hvilke faktiske skattesatser eierne da vil stå overfor som vil avhenge av fradrag og andre tilpasningsmuligheter. Dette er interessant, men også krevende og usikkert. Når vi gjør en slik øvelse, finner vi at det ikke endrer hovedbildet: Ulikhet i inntekt etter hypotetisk skatt har også økt betydelig, som er drevet av den store økningen i ulikhet i bruttoinntekter.

Hvis inntekten til selskaper holdes utenfor, viser statistikken at ulikheten har økt mindre:

Ulikheten i inntekt i Norge økte fra 0,23 i 2001 til 0,26 i 2018. Det betyr at forskernes regnemåte med inntekten til selskapene viser at ulikheten er 36 prosent større enn når selskapene holdes utenfor.

Når forskerne har sammenlignet inntekten til topp 1 prosent i Norge med samme gruppe i USA, er ikke selskapsinntektene til amerikanerne tatt med.

– Disse utgjør imidlertid en relativt liten del av totale inntekter i USA, sier Mogstad.