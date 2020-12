Ulik informasjon om innreisetest forvirrar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utlendingar som reiser til Noreg frå eit område med mykje korona skal som hovudregel legge fram ein attest som viser at dei ikkje er smitta av viruset.

Dersom dei ikkje har dokumentasjon, risikerer dei å bli viste bort.

Ifølge covid -19-forskrifta er det eit krav at testen skal «vere teke dei siste 72 timane før framkomst til Noreg».

Hensikta er at koronatesten skal vere så fersk som mogleg, og ikkje eldre enn tre døgn før den tilreisande landar på norsk jord.

NRK har snakka med fleire personar som seier det er forvirrande at det som står på fagekspertanes og nettsidene til regjeringa ikkje er likt:

På Helsenoreg.no, som er laga av Helsedirektoratet, står det at testen må våre teke innan 72 timar før innreise

72 timar før innreise Folkehelseinstituttet skriv at testen må vere teke under 72 timar før innreisa

72 timar før innreisa På regjeringas side står det at testen skal vere teke ikkje seinare enn 72 timar før framkomst til Noreg

Den engelske versjonen på regjeringas sider lyder «The test must have been taken no later than 72 hours prior to arrival in Norway».

Skjermdump av regjeringas sider om covid-19-test før framkomst til Noreg. NRK har utheva det aktuelle området i teksten i blått. Foto: Skjermdump

– Betyr det motsette

Professor i engelsk språk Kristin Bech reagerer på den engelske ordlyden. Ho meiner teksten på regjeringas sider er tydeleg ulikt frå kva står i sjølve covid-19-forskriften.

– Den norske teksten inneber at testen kan takast 72 timar, eller 50 timar, eller 24 timar før framkomst til Noreg. Poenget er at testen skal vere fersk. Den engelske teksten inneber at testen må vere teke seinast 72 timar før framkomst, og at 50 timar eller 24 timar før framkomst er for seint. Så det betyr altså det motsette, at testen ikkje skal vere heilt fersk, seier Bech.

– KAN MISFORSTÅAST: Professor i engelsk språk Kristin Bech meiner dei som les den engelske teksten på nettsidene til regjeringa kan bli forvirra og risikere å gjere feil når dei skal reise inn til Noreg. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Ho trur forvirringa har oppstått i omsetjinga «no later than». I staden skulle det ha stått: «no earlier than».

– Dette kan absolutt bli misforstått.

– Viss du ikkje kan norsk, men berre les den engelske teksten, så vil jo ein sjølvsagt kunne bli forvirra, og kanskje ta feil om kva reglane er, fordi det faktisk står ulike ting der.

Ifølgje språkprofessoren burde feilen rettast opp raskast mogleg. Ho meiner styresmaktene òg bør skrive tydelegare, og gjerne gi klare døme.

– Det viser jo kor viktig så små formuleringar i slike retningslinjer er, og at det kan ha store konsekvensar for folk.

FHI endrar nettsida

Ifølgje Helsedirektoratet er det ikkje nokon vesentleg forskjell på «under» og «innan» 72 timar.

«Både vår og FHI sin formulering er et forsøk på å forklare hva som ligger i dette ... dvs. at for å oppfylle kravet til forskriften så må testen vere tatt innen 72 timer før innreise,» skriv juristane i Helsedirektoratet på e-post til NRK.

Folkehelseinstituttet skriv til NRK at dei kjem til å endre nettsida si, slik at ordlyden i dette med 72 timar skal følgje det som står i forskrifta.

Folkehelseinstituttet endrar etter NRK tok kontakt sidan om når testen må vere teke, slik at den følgjer ordlyden i covid-19-forskriften meir tydeleg. Der står det at testen må takast «de siste 72 timane». Foto: skjermdump

Helseminister Bent Høie (H) kjende ikkje til at informasjonen på departementet si nettside var ulik frå nettsidene til fagstyresmaktene då NRK tok kontakt, men han understrekar at regelen er klar.

– Dei som ikkje har opphald i Noreg, må ha ein negativ covid-19-test med seg som ikkje er eldre enn 72 timar.

Enkelte har meint at det hadde vore betre å teste personar ved innreise for å sikre ein så fersk test som mogleg, men det er ifølgje Høie ikkje aktuelt no.

– Vi ser heile vegen på teststrategien, men førebels er rådet frå Helsedirektoratet at det er ein eigen verdi i at denne testen må takast på førehand. Både fordi det reduserer risikoen for smitte medan ein er på reise, i tillegg reduserer det talet på reisande som kjem til Noreg.