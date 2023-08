Ukrainske myndigheter: Vil undersøke norsk rederi

Mandag denne uken kunne NRK fortelle at det norske rederiet Champion Tankers frakter matolje fra Russland til Asia.

Virksomheten er ikke omfattet av internasjonale sanksjoner, men ukrainske myndigheter mener handelen er svært uetisk, og sier at pengene russerne tjener på dette, bidrar til å finansiere Putins brutale krig i Ukraina.

I tillegg mener de at det ikke kan utelukkes at solsikkene som brukes til å lage oljen, kommer fra de okkuperte områdene i Ukraina.

– Det er veldig vanskelig å kontrollere fordi mange produkter kommer fra Krim-halvøya, og russerne slipper ikke internasjonale observatører inn i området for å se hva som faktisk foregår, sier Honcharevych.

Rederiet avviser at de gjør noe som er etisk tvilsomt, og sier de følger FNs og EUs sanksjonsregelverk og FNs ønske om å få mat ut til verden.

De avviser også at matoljen har opprinnelse i Ukraina, det er nøye kontrollert, ifølge rederiet.

Rederiet avviser også at virksomheten kommer Vladimir Putin eller hans angrepskrig til gode. Men vi er med på å skaffe verden mat, sier rederiet.

Norskeide Champion Ebony frakter solsikkeolje fra Russland til markedene i Asia. Foto: Marcel Coster

Var verdens største produsent

Solsikken, som er Ukrainas nasjonalblomst, dyrkes i store deler av landet, også i de okkuperte områdene. Før krigen brøt ut i februar i fjor, var Ukraina verdens største produsent av solsikkeolje.

– Vi har en stor mistanke om at denne solsikkeoljen kommer fra de midlertidig okkuperte områdene, sier den fungerende ambassadøren i Norge.

Hun sier videre at de vil iverksette egne undersøkelser for å se om frakten av solsikkeolje fra Taman kan være et brudd på gjeldende sanksjoner.

– Vi har partnere, også norske, som gjør research. Derfor vil vi undersøke virksomheten. Vi oppfordrer alle selskaper til å se hvem de samarbeider med. Og selv om dette ikke er ulovlig akkurat nå, er det uetisk.

Sjekker leverandører

Daglig leder i Champion Tankers, Karl L. Kvalheim, sier at de foretar en grundig sjekk av alle ledd i virksomheten. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Daglig leder i Champion Tankers, Karl L. Kvalheim, opplyser til NRK at de foretar en grundig sjekk av alle ledd i virksomheten, inkludert leverandørene, for å se om noen står på sanksjonslistene.

Han ønsker ikke å stille til intervju om saken, men skriver i en e-post at «Cargo manifest» angir leverandør og opprinnelsen av lasten, og at det blir sjekket at verken last eller noen involverte er omfattet av sanksjonene.

– Dette må også gjøres for å ha forsikring på båten. Om noen sanksjonerte var innblandet, hadde det ikke vært mulig hverken å få forsikring eller motta frakt gjennom bank, skriver Kvalheim.

Styrelederen påpeker at virksomheten ikke rammes av gjeldende sanksjonsregler og skriver at dersom frakt av denne type last stanses, vil det vanskeliggjøre matforsyningen i verden.

– Vi støtter Ukraina i deres forsvar av sitt eget land, men verden må fortsatt produsere mat, for i motsatt fall blir denne tragedien enda større og rammer mange flere, skriver han.

Champion Ebony ankom den russiske havnen Taman 7. august i år. Foto: Google Maps

42 havneanløp

Champion Tankers har fraktet matolje ut fra Russland 12 ganger siden krigen startet. Det dreier seg om mellom 30.000 og 37.000 metriske tonn med solsikke- og soyabønneolje.

I tillegg frakter rederiet flytende gjødsel ut av Russland. Alt i alt har Champion tankers hatt 42 havneanløp i Russland siden 24. februar i fjor.

– Hvis vi er uetiske, er også FN/USA/EU og norske myndigheter tilsvarende uetisk, skriver Kvalheim.

Han mener det må være opp til disse å bestemme hva rederiet kan og ikke kan gjøre.

– Det er et klart uttalt ønske fra disse om å holde matkjeden utenfor sanksjonene. Tvert imot oppfordres aktørene til å fortsette å holde leveransene oppe av hensyn til matproduksjonen. Det forholder vi oss til, skriver Kvalheim i sitt svar til NRK.

Opp til rederiet

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at import og eksport av palmeolje eller solsikkeolje ikke er regulert i sanksjonsregelverket.

– For selskaper som driver handel i eller med Russland må det gjennomføres tiltak for å sikre at sanksjonsregelverket etterleves, som for eksempel at formuesgoder ikke stilles til rådighet for listeførte personer og selskaper.

– Det er opp til den enkelte aktør å selv bestemme hvordan de vil eksponere sin virksomhet mot Russland, så lenge det skjer innenfor rammen av det gjeldende sanksjonsregelverket, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel.