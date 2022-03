Ukrainske barnehjemsbarn kan bli en juridisk nøtt

Rundt 100.000 barn bor på barnehjem og institusjon i Ukraina, ifølge hjelpeorganisasjoner. Mange av barna befinner seg i krigsområder og noen har flyktet fra krigen. Hvor barna skal evakuere til har vært usikkert, fordi det ikke har vært et lovverk som regulerer omsorgsovertagelse for barn som er under ukrainske myndigheters omsorg.

Dette gjelder også for de 120 barna som flyktet fra bomber med tog gjennom Ukraina og nå venter på å få reise ut.

Juridisk nøtt

Oleksandr Alokhin er en av dem som jobber for å få barna til hit til landet. Norge kan ta imot barna ut fra det lovverket vi har, men det er usikkert om vi kan oppfylle ukrainske myndigheters krav. Det sier Kirsten Sandberg, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Barn som bor på institusjon i Ukraina er myndighetenes juridiske ansvar. Ukraina har nå hastevedtatt en resolusjon som sier at andre land kan overta omsorgen for barna, men at barna skal sendes tilbake til Ukraina når krigen tar slutt.

Kirsten Sandberg har barnerett som spesialfelt og mener norske myndigheter ikke kan garantere at ukrainske barnehjemsbarn blir returnert tilbake til Ukraina. Foto: Redd Barna

– Hvis ukrainske myndigheter krever en garanti for at barna skal tilbake, så kan vi ikke gi det, sier Sandberg.

Hun er instituttleder ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og har barnerett som sitt spesialfelt.

– Norske myndigheter kan si at vi tar sikte på det og at det legges en plan for det, men at Norge må ta høyde for barns rettigheter, sier Sandberg.

Barns rettigheter

Barnas rettigheter er regulert gjennom FNs barnekonvensjon, Utlendingsloven, barnevernloven og Haagkonvensjonen av 1996. Hvis Norge tar imot ukrainske barnehjemsbarn er det norske lover som gjelder for omsorg og ivaretagelse, sier Sandberg. Både Norge og Ukraina har sluttet seg til Haagkonvensjonen, og den sier at partene plikter å respektere tiltak som treffes i andre land.

– Det innebærer at Ukraina må godta at vi følger norsk lov ved spørsmål om tilbakeføring av barna, sier Sandberg. Men det er mulig at vi kan tilrettelegge omsorgssituasjonen her i Norge på en måte som gjør det lettere å la barna flytte tilbake til Ukraina senere.

Hun mener det blir en helhetsvurdering om ukrainske barn som vokser opp på institusjon i Ukraina og som kommer til Norge, kan tilbakeføres når krigen tar slutt. Denne vurderingen må foretas når det blir aktuelt.

– Blant annet må norske myndigheter vurderer hvordan omsorgssituasjonen vil være for barnet hvis det flytter tilbake til Ukraina.

Ifølge flere organisasjoner bor så mange som 100 000 barn på institusjon, noen under varierende forhold. Mange av barnehjemsbygningene er ødelagt av bomber.

– FNs barnekonvensjon sier at man alltid må vurdere barnets beste når det er snakk om å gjøre endringer i et barns livssituasjon, sier Sandberg da man ikke skal sende et barn tilbake til en dårligere omsorgssituasjon.

Sårbare barn på flukt

Unicef mottar flere meldinger om fedre og familier som leverer barn ved grenseovergangene, mens de selv drar tilbake til Ukraina. Situasjonen er uoversiktlig og Unicef er svært bekymret for at barna blir utsatt for menneskehandel, sier Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og Bærekraft i Unicef:

– Evakuering av barn på flukt må skje under ordnede forhold. Hvis ikke står vi i fare for at foreldreløse barn ikke får en beskyttelsen de har krav på, sier Oudmayer.

Kristin Oudmayer i UNICEF Norge slår alarm om barn som blir overlatt på grensen til Ukraina. Foto: Unicef Norge

Hun viser til at foreldreløse barn har rett på særlig beskyttelse, og at det er statens ansvar å gi barna dette, ikke privatpersoner.

UNICEF mener norske myndigheter må være en pådriver for å finne en rask og felles europeisk løsning som vil fungere på lang sikt. De er redd for at mange kan ende opp statsløse og uten rettigheter i fremtiden.

Oudmayer viser til at ukrainske myndigheter nå krever garanti fra vertslandene om at barna blir sendt tilbake når krigen tar slutt. Hun er enig i Jusprofessor Kirsten Sandberg om at Norge ikke kan gi en slik garanti.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke garantere hva som vil være til barns beste i fremtiden. Det viktigste hensynet må hele tiden være hva som er til barnets beste i den konkrete situasjonen, forklarer Oudmayer.

Mange engasjerer seg i barna

Mange engasjerer seg for å hjelpe sårbare barn på flukt. Dag Inge Ulstein, stortingsrepresentant for KrF er rystet over de mange sårbare barna:

– Siste dagene har det kommet fram at det kanskje er så mange som 100 000 barn på statlige institusjoner på flukt som trenger hjelp. Norge må bidra, sier Ulstein.

Dag Inge Ulstein fra KrF venter på svar fra Justis- og beredskapsministeren om hva Norge vil gjøre for barnehjemsbarn i Ukraina som flykter fra krigen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han har sendt skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om Norge vil tilby seg å ta imot noen fra denne gruppen.

– De er ekstra sårbare nå, og trenger at land med kapasitet og kompetanse sier ja til å ta imot dem, sier Ulstein og mener Norge må være proaktive med å hjelpe.