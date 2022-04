Ukrainsk EU-søknad levert – Zelenskyj håper på fortgang

President Volodymyr Zelenskyj har levert inn «søknadsskjema» til EU og håper Ukraina i løpet av noen uker kan få status som EU-kandidat.

Søknaden er det første steget på veien til et EU-medlemsskap, skriver AP.

Den ukrainske presidenten møtte mandag EU-utsending Matti Maasikas, og overleverte to bind med svar på spørsmål om EU-medlemsskap.

Spørsmålene fikk Zelenskyj da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Kyiv tidligere i april.

Zelenskyj sa at han tror de kan begynne på neste steg i prosessen i løpet av noen uker.

– Mentalt har folket vårt vært en del av Europa lenge, la han til.

Fordømmer angrep på sivile

Stabssjefen hans, Andrij Jermak, sier Ukraina håpet å få kandidatstatus etter EU-toppmøtet i juni.

– Etter det bør forhandlingene om opptak begynne, og den prosessen bør akselereres. Ukraina kommer til å bli en del av EU, sier Jermak.

Mandag gikk EU også ut mot Russlands bombing av sivile i Ukraina.

Brannmenn forsøker å slukke en brann i garasjen til Volodymyr (45), etter at den ble truffet av et russisk angrep på Kharkiv. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters

Uttalelsen kom etter at 7 ble drept i et russisk angrep på Lviv, en by nær grensa til Polen som så langt har vært mindre rammet av bomber enn andre deler av landet.

– EU fordømmer den fortsatte og ulovlige bombingen av sivile og sivil infrastruktur som russiske styrker bedriver, sa EUs utenrikspolitiske leder Josep Borell i en uttalelse.

Håper på fortgang

At Ukraina blir EU-medlem har vært kilde til russisk frustrasjon i flere år, ifølge AP. Men etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, har landet trappet opp innsatsen for å få EU-medlemsskap.

Prosessen tar vanligvis flere år, men Zelenskyj har flere ganger bedt om at den framskyndes.

Zelenskyj har tidligere sagt at han kan holde igjen på en eventuell Nato-søknad og la Ukraina bli nøytralt, noe Russland har satt som krav i fredsforhandlingene mellom nabolandene.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 18.04.2022)

Krigen i Ukraina har rast over store deler av landet siden Russland invaderte 24. februar. Nå har russiske styrker trukket seg ut av hovedstadsområdet, og fokuserer på Øst-Ukraina, hvor Russland allerede har områder under sin kontroll.

Militæret i Ukraina sier det kan virke som om Russlands offensiv mot øst er i gang, melder både Reuters og AP.

De siste dagene har bombingen av Kharkiv tiltatt, ifølge flere medier. Russland ga søndag ukrainske styrker i den beleirede byen Mariupol beskjed om å overgi seg. Det gjorde de ikke.