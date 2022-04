– Det mest akutte behovet nå er mat.

Det sier den ukrainske ambassadøren til Norge, Viacheslav Yatsiuk.

NRK møter ham på kontoret på den ukrainske ambassaden i Oslo.

I et intervju med NRK gjentar ambassadøren Ukrainas ønske om å få mer våpen til Ukraina.

Men han kommer også med en annen forespørsel: Mer mat til krigsrammede ukrainere.

Millioner av mennesker er på flukt. Ukraina, som også beskrives som Europas kornkammer, står midt i en krig etter at Russland invaderte landet.

– Matforsyningene våre er i ferd med å bli ødelagt på grunn av den brutale aggresjonen, sier Yatsiuk.

Ber om hjelp fra norske selskaper

I forrige uke sendte meieriprodusenten Tine 40.000 liter melk til Ukraina etter en forespørsel fra den ukrainske ambassaden.

Yatsiuk er svært glad for hjelpen fra Tine.

– Det er et viktig eksempel til etterfølgelse. Jeg håper at andre norske selskaper følger etter.

Ambassadøren ber norske matprodusenter sende mat mest mulig ferdig pakket, hvis de har mulighet til dette.

Slik kan den leveres rett ut til dem som trenger noe å spise.

Yatsiuk sier at de ideelt sett håper på å få mat med lang holdbarhet, så den ikke går ut på dato etter få dager.

– Men vi forventer ikke det umulige. All hjelp kommer til nytte. Det er enklere for store selskaper å komme med mer konkrete bidrag, sier Yatsiuk.

Regjeringen gir penger til mat

Regjeringen har tidlligere bestemt seg for å bidra med to milliarder kroner til Ukraina og nabolandene.

Hittil er rundt 1,3 milliarder av de to milliardene utbetalt, hvorav blant annet 350 millioner kroner går til Røde Kors.

Nå har regjeringen besluttet hvordan de resterende pengene skal fordeles.

– Ukrainske myndigheter anmodet om matvarebistand direkte til norske myndigheter. Det er svært viktig å imøtekomme utfordringer knyttet til tilgangen på mat i Ukraina. Derfor velger vi å støtte Verdens matvareprogram (WPF) med 215 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

I tillegg skal 265 millioner kroner gå til EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM), 100 millioner skal gå til norske humanitære organisasjoner, mens 178 millioner går til reserve.

Takknemlig for støtte

Ambassadøren understreker at han er svært takknemlig for hjelpen Norge har gitt til Ukraina etter at Russland invaderte landet.

De får også støtte på annet vis. Nesten hver dag får ambassaden tilsendt barnetegninger og brev, forteller ambassadøren til NRK.

– Hvordan kjennes det å få slike tegninger tilsendt ambassaden?

– Det er veldig rørende. Både for meg og ukrainerne, sier ambassadøren fra det krigsherjede landet til NRK.