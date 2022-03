Ukraina vil ikke sende barnehjemsbarn til Norge

Sosialdepartementet i Ukraina har sendt et brev med forespørsel om å ta imot ukrainske barn til 23 europeiske land. Norge er ikke et av disse.

Det skjer etter at den ukrainske ambassadøren til Norge har anbefalt overfor ukrainske myndigheter at foreldreløse barn ikke sendes til Norge.

Årsaken er at norske myndigheter ikke kan garantere at barna blir sendt tilbake når krigen er over.

I Ukraina bor rundt 100.000 barn på institusjon. De er i en spesielt sårbar situasjon i krigen. Foto: Konstantin Zemlyanskij

Juridisk vanskelig

Foreldreløse ukrainske barn har blitt en juridisk nøtt – både her hjemme og i Ukraina.

Ukrainske myndigheter ønsker at foreldreløse barn skal returneres til landet når krigen er over.

I forrige uke hadde den ukrainske ambassadøren til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk, møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Da sa han dette:

– Det vil være bra for barna å være utenfor landet. Men vi er også sterkt overbevist om at når krigen er over så vil det ikke bare være bra, men også veldig viktig, for barna å komme tilbake til sitt moderland.

Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsuk. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kan ikke garantere retur

Men en slik garanti kan ikke norske myndigheter gi. Det skal være barnets beste som gjelder når barna har vært her en tid.

– Dette er barn vi ikke vet noe om hvor lenge eventuelt ville blitt i Norge, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK.

– Det kan være barn som er veldig, veldig små når de kommer. Noen av dem er fra spedbarn opp til tre år. Da er det vanskelig å gi en garanti nå for at vi skal returnere dem, etter at de kanskje har vokst opp i Norge.

Justisminister Emilie Enger Mehl er mandag i Brussel, for å delta i møte om den ukrainske flyktningsituasjonen. Foto: ARIS OIKONOMOU / AFP

– Konsekvensen blir at vi ikke tar dem imot?

– Nå er det ikke sånn at Norge har fått en anmodning om å hente barnehjemsbarn. Tvert imot så har vi ikke fått anmodning om det. Vi har ikke blitt bedt om det, men vi ønsker å finne løsninger sånn at disse barna kan få hjelp, sier Mehl.

Hun sier Norge er åpen for å snakke om de kravene som er stilt, men at vi også må forholde oss til barnekonvensjonen.

– Vi er opptatt av at vi skal vurdere hva som er barnet beste til enhver tid og da kan vi ikke på forhånd godta et sånt krav som nå er stilt.

Den ukrainske ambassaden ønsket ikke å la seg intervjue av NRK i dag, men sier brevet betyr at ukrainske myndigheter ønsker å sende barna til andre land enn Norge.