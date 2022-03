Luftrommet over Russland er stengt for europeiske fly og frakten av varer til Asia må ta omveien sør og rundt Russland.

Det fører til utfordringer for sjømatnæringen vår. Det enorme asiatiske markedet er det viktigste markedet for fersk og frossen sjømat.

– Den dramatiske situasjonen påvirker vareflyten av sjømat, forklarer Tom-Jørgen Gangsø. Han er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges Sjømatråd.

Tom-Jørgen Gangsø i Norges Sjømatråd sier næringen må tenke mer kreativt for å få den norske sjømaten frem til det asiatiske markedet. Foto: Norsk Sjømatråd

– Fortsatt er mye usikkert med tanke på hvordan sjømaten vil gå inn og ut av Russland, noe som også vil påvirke konkurransesituasjonen for norsk sjømat, sier han.

– Russland en stor importør av varmtvannsreker, atlantisk laks og ørret. Hva som skjer med varestrømmen, er imidlertid uavklart foreløpig, forklarer han.

Topp prioritet

Å få fersk sjømat frem til de viktige markedene i Asia har topp prioritet hos fraktselskapene.

En betydelig lengre vei rundt Russland påvirker flyfraktvirksomheten i stor grad. Bruken av russiske fraktselskaper har stanset helt opp og det gjør at kapasiteten i fraktmarkedet har gått kraftig ned.

Resultatet av dette er at norsk sjømat blir dyrere å kjøpe for forbrukerne.

Norsk laks blir gjort klar til eksport, men krigen i Ukraina skaper problemer. Foto: Henning Bagger / NTB

Tar mindre last

I tillegg bruker flyene lengre tid på å nå frem til leveransestedene og det gjør at de må ta om bord mye mer drivstoff. Det igjen fører til at de kan ta mindre last.

– Flyselskapene får i gjennomsnitt 2 timer lengre flytid pr. vei, på grunn av bruken av sørlig korridor utenom russisk og ukrainsk luftrom, forklarer kommunikasjonssjef Nils-Petter Buer i DB Schenker. Foto: Schenker

– Flyselskapene får i gjennomsnitt 2 timer lengre flytid pr. vei, forklarer kommunikasjonssjef i DB Schenker Nils-Petter Buer.

–Dette utgjør i snitt 4 timer pr. rundtur som gjør at man på én uke mister minst en flyavgang, sier han

Japan er et av markedene som er hardt rammet på grunn av om lag 4 timer lengre flytid pr. vei. I tillegg har flere japanske flyfraktselskaper trukket seg ut av Europa

Russiske Air Bridge Cargo får ikke lenger hente sjømat på Oslo lufthavn. Selskapet har forbud mot å fly inn i Norge med sine Jumbojet fraktfly. Foto: Avinor

Schenker har regnet ut at kapasiteten på frakt til Asia har gått ned med 40 til 50 prosent og det skaper store utfordringer.

Når kapasiteten går ned såpass mye, skyter fraktprisene i været. I tillegg har drivstoffprisene gått kraftig opp som følge av krigen.

– Vi ser nå at prisene på drivstoff er på sitt høyeste siden 2008. Med en kombinasjon av markant reduksjon i flyfraktkapasitet gir det rekordhøye priser på frakt. Slik kommer det til å være fremover, sier Buer.

Kina rammes hardt

Det store og viktige markedet i Kina rammes nå ekstra hardt. Landets strategi for å bekjempe pandemien er nedstenging og importstans.

– Shanghai er nå stengt for import og byen er den største importhavn i fastlandskina, forklarer flyfraktsjef Morten Würgler i DB Schenker. Foto: John Petter Reinertsen

– Pandemien gjør at den viktige importhavnen Shanghai er stengt, sier flyfraktsjef Morten Würgler i DB Schenker.

– Shanghai er det viktigste knutepunkt i fastlandskina innen flylogistikk, så dette får store logistikkonsekvenser også utover sjømat, avslutter han