Ukraina avviser krav om å overgje Mariupol

I går kveld kom generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet med eit ultimatum til ukrainarar i den omleira byen Mariupol om å overgje seg innan klokka 04.00 norsk tid.

– Det er heilt uaktuelt å overgje seg, sa den ukrainske visestatsministeren Iryna Veresjtsjuk, skriv avisa Kyiv Independent.

I byte skulle dei få ei trygg ferdsel ut av den omleira byen Mariupol.

MARIUPOL: Byen Mariupol i Ukraina har vore omleira i fleire veker. Bilete er eit satellittbilete frå søndag. Foto: Planet Labs PBC / AP

Det russiske militæret sende den ukrainske sida eit åtte sider langt brev. Veresjtsjuk sa at ho svarte kort med krav om at Russland opnar ein humanitær korridor «i staden for å kasta bort tid på eit åtte sider langt brev».

Ifølge Veresjtsjuk er det no blitt einigheit om å oppretta åtte sikre fluktvegar for å evakuera sivile frå ukrainske byar, men Mariupol er ikkje ein av dei, melder nyheitsbyrået Reuters.

Tidlegare forsøk på å evakuera innbyggjarar frå Mariupol og andre byar har berre vore delvis vellukka, og bombeåtak har haldt fram medan sivile flykta.

Byrådet i Mariupol skulda laurdag Russland for å ha frakta tusenvis av sivile, særleg kvinner og barn, til Russland mot si vilje.

To missilåtak mot militær treningsleir

To missil skal ha treft ein militær treningsleir i området Rivne nordvest i Ukraina, ifølge guvernøren i Rivne Vitaliy Koval. Det melder The New York Times.

Det same seier visestatsminister Veresjtsjuk, ifølge Reuters.

Åtaket er ikkje bekrefta frå uavhengige kjelder og skadeomfanget er ukjent.

Minst seks drepne etter åtak mot kjøpesenter i Kyiv

Minst seks personar er drepne i eit bombeåtak mot eit kjøpesenter i sentrum av hovudstaten Kyiv i Ukraina i natt, ifølge ein journalist frå nyheitsbyrået AFP.

Seks kroppar låg utanfor kjøpesenteret «Retroville» i den nordvestlege delen av Kyiv, ifølge journalisten.

Dei russiske styrkane som nærmar seg hovudstaden frå nordvest har ifølge britisk etterretning møtt motstand, og styrkane er framleis meir enn 25 kilometer frå sentrum av hovudstaden, melder Reuters.

Naudetatane i hovudstaden Kyiv opplyste i natt at minst fire menneske er drepne i åtaket mot bustader og eit kjøpesenter i Podil-distriktet.

Brannmenn jobbar for å redde folk i ruinane etter ein eksplosjon på eit kjøpesenter i sentrum av Kyiv, Ukraina. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Bustad- og næringsområdet som er ramma, ligg nord for sentrum av den ukrainske hovudstaden, skriv Reuters.

Kyivs ordførar Vitalij Klitsjko meldte om angrepet søndag kveld.

– Fleire eksplosjonar i Podil-distriktet. Redningsmannskap, legar og politi er på staden, skrev Klitsjko på meldingstenesta Telegram og la ved eit bilde av ein brann.

Han sa at fleire bustader og eit kjøpesenter blei treft, og at det oppstod ein stor brann i kjøpesenteret. Opplysningane og foto frå staden er ikkje stadfesta frå uavhengig hold.

Brann etter bombeåtaket mot kjøpesenteret «Retroville» i hovudstaden Kyiv i Ukraina. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Millionar av barn i akutt fare

Åtak på sjukehus og skular i Ukraina set omtrent 6 millionar barn i umiddelbar fare, seier Redd Barna til NTB.

– Reglane i krig er veldig klare. Barn er ikkje legitime mål, heller ikkje sjukehus og skular. Me må beskytta barna i Ukraina for ein kvar pris, seier landsdirektør Pete Walsh i Ukraina.

Rundt eit av fire barn har måtta flykta på grunn av krigen, og barna som framleis er i krigssonen manglar mat, reint vatn og medisinsk hjelp.

Samtidig er 489 skular og 43 sjukehus skada eller helt øydelagt, opplyser organisasjonen.

Minst 59 barn er drepne så langt i krigen, ifølge FN. Andre medium antydar at talet kan vera tre gonger så høgt.

Russland blokkerer Ukrainas kyst

Russiske krigsskip blokkerer Ukrainas kystlinje og skyt missil mot mål i heile landet, seier det britiske forsvarsdepartementet i ein ny etterretningsrapport.

– Blokaden vil truleg gjera den humanitære situasjonen verre og hindra at livsviktige forsyningar når den ukrainske befolkninga, meiner britane.