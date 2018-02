UiO satser mer på islamsk teologi og skal utdanne religiøse ledere

Stortinget vedtok 19. desember å sette av 5 millioner årlig til etablering av «en fleksibel utdanning for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo».

Vedtaket kommer som et resultat av Integreringsforliket og anmodningsvedtaket som ble gjort i desember 2015. Dette gjør at Universietet i Oslo utvikler nye studietilbud for religiøse ledere, med en egen satsning på islamsk teologi, skriver de i en pressemelding.

Det teologiske fakultetet har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mastergrad for religiøse ledere, samt egne studieprogram i islamsk teologi, forteller studiedekan Oddbjørn Leirvik ved Det teologiske fakultet til NRK.

– Vi har fått økte bevilgninger fra myndighetene til å utvide utdanningstilbudet. Vi har i nesten ti år tilbudt kurs til religiøse ledere. Dette er noe vi allerede er godt i gang med og som vi får sjansen til å utvide, sier han.

Skal ikke utdanne imamer

Oddbjør Leirvik er svært tilfreds med at fakultetet nå får anledning til å videreutvikle sine flerreligiøse studietilbud. Foto: Silje Thalberg / NRK

Fakultetet har siden 2007 jevnlig tilbudt kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet». Kurset har samlet ledere med utenlandsk bakgrunn fra en rekke ulike trossamfunn.

I tillegg har fakultetet en bachelor- og mastergrad i religion og samfunn. Mastergraden har siden 2011 tilbudt spesialisering i islamsk teologi og religionsfilosofi.

Leirivik avviser at den nye utvidelsen nå gjør at fakultet kan utdanne imamer.

– Det tenker vi er urealistisk å få til på kort sikt. Det vi ønsker å tilby er studier i islamsk teologi som kan tas av hvem som helst uansett religiøs bakgrunn, sier han.

Vil undervise i flere religiøse tradisjoner

Ifølge Leirvik ønsker Det teologiske fakultet å bli en plass der ulike religiøse tradisjoner kan undervises side om side – gjerne også med samtaler dem imellom.

Rektor Svein Stølen ser det som en naturlig del av UiOs samfunnsoppdrag. Foto: Henriette Mordt / NRK

– Vi har et særlig ansvar for å utvikle et bredt studietilbudet når det gjelder de abrahamittiske religionene, sier han.

– Vi tenker at flere grupper i samfunnet burde få anledning til å studere teologi innenfor rammer av et universitet. Islam er den nest største religionen i Norge, og det er naturlig at muslimer får muligheten til dette, sier han.

Fakultet har derfor også begynt å utvikle jødiske studier.

– Vi har ansatt en deltidsprofessor. Det gjorde vi i fjor og dette er en helt nytt studium som vi ønsker å utvikle videre, sier Leirvik.

Rektor ved UiO, Svein Stølen, sier han er glad for bevilgningen.

– Vi skal ha et faglig forankret og relevant studietilbud, og studietilbudet vi nå skal utvikle vil svare på et behov i vårt flerkulturelle samfunn. Viktigheten av dette understrekes tydelig gjennom Stortingets vedtak, sier Stølen i pressemeldingen fra fakultetet.