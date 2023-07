Som NRK omtalte i går, har en henvendelse fra jussprofessor Eirik Holmøyvik ført til en hodepine i kontroll- og konstitusjonskomitéen.

Spørsmålet er hvordan man skal håndtere mulig straffansvar for avgått kulturminister Anette Trettebergstuen.

Trettebergstuen gikk av etter å ha utnevnt to nære venner, og foreslått en tredje, til ulike betalte verv.

Jussprofessor Holmøyvik ved Universitetet i Bergen har i et brev til komitéen argumentert for at Trettebergstuen bør etterforskes, enten av Stortingets ansvarskommisjon – som forbereder riksrettssaker – eller av politiet.

To brev på to dager

Brevet har ført til at komitéen har bedt konstitusjonell avdeling på Stortinget rådgi om veien videre, fordi problemstillingen rent juridisk er så godt som upløyd mark.

Spørsmålet er blant annet hvordan man skal tolke Stortingets forretningsorden § 15.

I et brev til Stortingets jurister 29. juni skriver komitéen at de er enige om at henvendelsen ikke kan avvises som en sak som «åpenbart ikke kan føre til ansvar» og ber konstitusjonell avdeling om en juridisk utredning av to alternativer:

Påtale ved riksrett Oversendelse til rette påtalemyndighet.

Dette brevet er ikke omtalt eller kjent for offentligheten før nå.

Men bare et døgn senere, 30. juni, sender komitéleder Peter Frølich (H) et nytt brev.

Nå ber de juristene om å se bort fra det forrige brevet, og heller utrede tre alternativer.

Påtale ved riksrett Oversendelse til rette påtalemyndighet. Om saken kan legges bort fordi den «åpenbart ikke kan føre til ansvar».

Det er brev nummer to som NRK omtalte torsdag.

Her kan du lese begge brevene:

Lysbakken tok omkamp

Etter det NRK får bekreftet fra kilder i ulike partier var det Audun Lysbakken (SV) som reagerte sterkest på det første brevets ordlyd, og krevde omkamp om formuleringene.

– Jeg lekker aldri fra komiteens interne arbeid. Det mener jeg man ikke skal. Det er et spørsmål om tillit i komiteen, og det gjør jeg ikke, sier Lysbakken til NRK.

Han bekrefter at han mener det var nødvendig at komitéen sendte et nytt brev.

– Det var en nødvendig presisering for å vise at komiteen ikke har lagt føringer eller konkludert i hvordan dette skal behandles.

Lysbakken påpeker at komitéen beveger seg i uprøvd juss i Trettebergstuen-saken.

– Vi har fått en henvendelse fra en juridisk autoritet som vi må ta på alvor. Men så er det samtidig en øvelse Stortinget svært sjelden gjør, og hvor vi rett og slett må si at dette er upløyd mark og viktig for oss at vi rådfører oss og har gjort gode vurderinger.

– Da er det naturlig å be konstitusjonell avdeling om hjelp. Det jeg var opptatt av var at vi var sikker på at vi fikk vurdert alle alternativer på en grundig måte.

Glad for nytt brev

Kontrollkomitéens nestleder, Frode Jacobsen (Ap), mener det nye brevet, som også åpner for å legge vekk saken mot Trettebergstuen uten straffereaksjon, var riktig:

ALLE MULIGHETER ÅPNE: Komiténestleder Frode Jacobsen (Ap) er glad for at det ble sendt et nytt brev som åpner for å legge vekk saken mot tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen. Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg er glad for at det er det brevet som nå er sendt. Jeg er glad for at det er det som nå vi skal få en vurdering av. At komiteen har en åpen holdning til hvordan dette skal håndteres videre.

– Var det viktig for dere i arbeiderpartiet å opprettholde muligheten til å legge saken bort?

– Ja, for oss er det viktig å ikke utelukke den muligheten heller, selvfølgelig.

Komitéleder Peter Frølich (H) har ikke hatt mulighet til å stille til intervju med NRK i dag.

I en tekstmeldingen kaller han det nye brevet til Stortinget «en helt udramatisk justering»:

HAUSSET OPP: Komitéleder Peter Frølich (H) kaller brevene med et døgns mellomrom til Stortingets konstitusjonelle avdeling en helt udramatisk justering. Foto: William Jobling / NRK

– Det var forankret at det skulle sendes et brev, og ordlyden ble justert for å ta opp i seg en justering alle var enige om. En helt rolig ekstrarunde om å justere til en mer treffende tekst.

– Dere vil antakelig hausse det opp til en mye større runde enn det var, men det er det ikke noe grunnlag for, skriver Frølich.

– Ikke klokt å legge saken vekk

NRK har vist begge versjoner av brevet fra kontrollkomitéen til jussprofessor Eirik Holmøyvik. Det er hans henvendelse til kontrollkomitéen som har ført til at Stortingets jurister nå er bedt om å komme med en utredning.

Trettebergstuen bør renvaskes gjennom en etterforskning, mener jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen. Foto: Kim E. Andreassen / UiB

– Det gjør ingen skade å be konstitusjonell avdeling om å vurdere alternativet, men det vil ikke være klokt av Stortinget å legge vekk saken på dette grunnlaget, sier Holmøyvik.

– Det vil gi inntrykk av at politikerne verner seg selv og at det gjelder andre regler for dem enn for folk flest, mener han.

Holmøyvik mener en renvaskelse av Trettebergstuen bør skje gjennom en etterforskning av hennes venne-utnevnelser, enten av Stortingets ansvarskommisjon eller av politiet.

– Dersom det ikke er grunnlag for å reise straffesak mot Trettebergstuen, er det best for både tilliten til Stortinget og for Trettebergstuen selv at en slik renvasking skjer etter en grundig faglig vurdering av kompetent instans uavhengig av Stortinget.

– Dette er enten den vanlige påtalemyndigheten eller Stortingets ansvarskommisjon, sier Holmøyvik.