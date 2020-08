Uenige om hvem som må rydde opp i Tangen-ansettelsen

KrF gjorde det i går klart at de støtter kritikken representantskapet – som driver tilsyn med Norges Bank – har kommet med i ansettelsen av Tangen.

Regjeringspartiet mener Norges Banks hovedstyre må rydde opp og sørge for at de samme reglene for eierinteresser gjelder for den nye oljefondsjefen som for dem han skal være sjef for.

– Det er en bestemmelse som er veldig tydelig, som sier at de som er ansatt i Norges Bank, ikke skal ha roller eller eierinteresser som gjør at det kan oppstå tvil om interessekonflikter, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF.

KrF: – Skal være like regler for Jørgen Hattemaker og Kong Salomo

Stridens kjerne er ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet.

Tangens avtale med hovedstyret i Norges Bank innebærer at han fortsatt skal være eier i hedgefondet AKO Capital, også etter at han tiltrer som oljefondsjef.

– Både i det som kom frem på høringen, og i svarene Stortinget har fått fra Norges Bank, vedkjenner hovedstyret at det er en risiko for at interessekonflikter kan oppstå. Det mener jeg ikke er i tråd med de reglene som gjelder for alle andre ansatte i Norges Bank. Det skal være like regler for Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, sier Storehaug i NRKs Politisk kvarter.

I morges møtes Finanskomiteen på Stortinget for å diskutere saken.

Før KrF støttet kritikken av ansattelsen, var det klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt mener at Tangen ikke kan tiltre så lenge han er eier i hedgefondet AKO Capital.

Venstre, Høyre og Frp har foreløpig ikke konkludert.

– Vi har ikke konkludert, vi venter på den juridiske vurderingen, sier Hans Andreas Limi, som sitter i Finanskomiteen for Frp, til NRK.

I går ble det klart at finansminister Jan Tore Sanner har bedt om en juridisk vurdering som skal klargjøre om regjeringen kan instruere Norges Bank. Det er varslet at den skal komme i dag.

For mens flertallet på Stortinget nå støtter representantskapets kritikk av Tangen-ansettelsen, er de ikke enige om hvem som har ansvaret for å rydde opp, finansministeren eller Norges Banks hovedstyre.

– Er det slik at dere ikke kommer til å peke på finansministeren som ryddegutt?

– Det gjenstår å se. Det kan tenkes, sier Limi.

Han understreker at det viktige nå er å finne en løsning på saken.

– Vi må finne en løsning, og det haster.

MDG: – Ikke klokt om Tangen tiltrer 1. september

Nicolai Tangen skal etter planen begynne i jobben som oljefondsjef 1. september.

To uker for han tiltrer i jobben, er det altså fortsatt usikkerhet knyttet til ansettelsen.

– Etisk sett og med tanke på tilliten til Norges Bank og oljefondet, mener jeg det ikke er klokt om han tiltrer da, sier MDG-leder Une Bastholm.

Hun får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Jeg tror sjansene for at Tangen begynner 1. september er dårlige per dags dato, og blir dårligere for hver time som går.

– Handler ikke om tillit til sentralbanksjefen eller ikke

Norges Banks hovedstyre, som har ansatt Tangen, har ment at de anser de potensielle interessekonfliktene som Tangens eierinteresser og investeringer utgjør, som håndtert gjennom arbeidsavtalen.

KrFs Tore Storehaug vil likevel ikke si at han ikke har tillit til sentralbanksjefen, som hevder at risikoen for interessekonflikter for alle praktiske formål er eliminert.

– Det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er om vi mener avtaleverket lever opp til de etiske prinsippene og de reglene som gjelder for alle ansatte i Norges Bank, sier Storehaug.

– Det er to ulike syn: Representantskapet mener det er en risiko for interessekonflikt, mens sentralbanksjef Øystein Olsen sier at den risikoen for alle praktiske formål er borte. Har du ikke tillit til ham når han sier det?

– Det handler ikke om tillit til sentralbanksjefen eller ikke, sier Storehaug.

– Men tror du ikke på ham når han sier det?

– Han vedkjenner jo også gjennom det han sier da at det er en risiko for interessekonflikt. Reglene som gjelder for alle ansatte i Norges Bank, sier at det ikke skal være rom for at det kan være risiko for at den type interessekonflikter kan oppstå.

– Vi mener at de interessekonfliktene som rent praktisk kom frem i høringen på Stortinget, må vekk før avtalen kan godkjennes.

Storehaug vil nå sende saken tilbake til Norges Bank. Til tross for at bankens hovedstyre har bedyret at de har ryddet opp så godt de kan, mener Storehaug de må ta ryddejobben på nytt.

– Norges Bank har ansvaret for ansettelsen. Da forventer vi at de rydder opp. Hvordan de skal gjøre det, må være opp til dem. Det vi er tydelige på, er at det som ligger i avtalen nå ikke er godt nok. Da forventer vi nye tiltak, sier KrF-politikeren.

FRYKTER INTERESSEKONFLIKT: Finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF forventer at Norges Banks hovedstyre skal rydde opp og fullstendig eliminere potensielle interessekonflikter før Nicolai Tangen kan tiltre som oljefondsjef. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Opposisjonen peker på finansministeren

Mens KrF mener det er Norges Banks hovedstyre som må rydde opp nå, mener SV det er Sanners ansvar.

– Det er helt åpenbart finansministeren som må rydde opp. Vi ber ikke finansministeren gå inn og si at den og den ikke kan ha jobben, men å mene noe om betingelsene for ansettelsen av oljefondsjef, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Jusseksperter har gitt uttrykk for at finansministeren ikke har juridisk adgang til å stanse ansettelsen.

Jussprofessor Eivind Smith, som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener handlingsrommet til finansministeren er lite dersom Stortinget sender den omstridte ansettelsen videre til ham.

– Jeg har ikke sett noe i saken som tilsier at ansettelsen er ugyldig. Forutsatt at Nicolai Tangen ønsker å tiltre stillingen, har Sanner etter mitt skjønn ikke juridisk adgang til å overstyre ansettelsen, sa Smith til NTB i går.