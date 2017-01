UDI venter flere familiegjenforeninger i 2017

Regelverket om familieinnvandring strammes inn. Det innføres underholdskrav og krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening. Kravet vil gjelde også for familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse. Denne endringen gjøres midlertidig i tre år.

Det skal kunne nektes familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse, dersom familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som familien har sterkere tilknytning til enn Norge. Etter at den som har fått beskyttelse i Norge også har fått permanent oppholdstillatelse, er ikke lenger tilknytningskravet et vilkår for familiegjenforening.