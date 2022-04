UDI stengte Hero-mottak på Furuset

En ung kvinne som bodde på mottaket forteller NRK om fuktskader og lite mat.

Vi treffer henne et stykke unna det nye mottaket på Økern, hvor flyktninger nå er flyttet til.

Hun har tatt bilder som viser vannskader.

Vannskader under vindu. Foto: PRIVAT

– Det var mange våte vegger, og mugg på veggene.

Hun forteller at det også var skittent på flere rom.

– Jeg var i et rom med veldig dårlige forhold. Jeg kunne ikke engang ta en dusj, på grunn av muggen.

Fuktskader rundt rør.

– Det var også mye støv. Vi kunne ikke åpne vinduene på grunn av støvet.

Fikk ikke nok mat

– Den første dagen fikk vi ikke mat. Vi fikk veldig lite. Det var seks egg, et brød, en flaske melk, to gulrøtter, en løk. Hva kan man lage med det?

Matkassen til venstre er for to personer med seks poteter og seks egg. Foto: Privat

Hun forteller at de etter hvert fikk matkuponger. Det var 100 kroner per person per døgn.

– Det var langt fra butikker. Vi måtte gå i 20–25 minutter til nærmeste butikk.

Kupong for to personer på til sammen 200 kroner. Foto: PRIVAT

– Men i går, da vi tok med kupongen for å handle, sa de at den ikke fungerte. Da vi kom til mottaket, sa de at de hadde løst problemet. Men det var kvelden, så vi hadde ikke mat i går.

Kommunen sendte bekymringsmelding

Oslo kommune sendte bekymringsmelding til UDI om forholdene ved akuttmottaket på Furuset.

– Det er bra at UDI stengte mottaket i Eilert smiths vei, sier Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen.

Hun mener UDI må stille strengere krav, særlig når det kommer så mange barn.

Hansen forteller at de har mottatt bekymringer fra bydelene på flere mottak.

Det er blant annet snakk om dårlig beliggenhet, dårlige fasiliteter, støy og støv fra tungtrafikk og manglende uteområder for barn.

– I tillegg mangler flyktningene informasjon og oppfølging fra ansatte ved mottakene, og de opplever å ikke få tilstrekkelig med penger til mat, sier byrådet.

UDI bekrefter altså til NRK at det er de som har tatt avgjørelsen at akuttmottaket skulle stenges. Det bekrefter også Hero.

Mulige brudd på UDIs krav

Utlendingsdirektoratet har klare krav til drift av akuttmottak.

Flere av disse kravene kan være brutt ved Heros akuttmottak på Furuset.

Når det gjelder boforhold skriver UDI at alle beboere skal ha tilgang til «tilfredsstillende hygieniske boforhold».

Akkurat hva UDI legger i dette er ikke spesifisert, men det er grunn til å tro at rom med mugg, råte og andre fuktskader ikke regnes som hygeniske bofohold.

Akuttinnkvarteringen må enten ha kjøkken hvor beboere kan lage egen mat, eller kantine eller catering.

Hvis de har servering har folk krav på fire måltider hver dag, hvorav minst ett skal være varmt.

Det er uklart om UDI mener at en kasse med brød, egg og poteter er et fullgodt alternativ til dette.

Skremte flyktninger

Kvinnen NRK snakket med sier flyttingen skjedde plutselig.

– De kom i går kveld og sa at om en halvtime kommer det en buss. I løpet av 30 minutter hentet vi bagene våre og gikk ut, og bussen tok oss hit.

Hun forteller at de ikke fikk beskjed om hvor de skulle, og om forholdene kom til å være noe bedre.

– Alle ble skremt av situasjonen.

– Hvordan er forholdene her?

– Det er nyere. Det er uten mugg, uten støv. Det er bedre, men det er lite plass inne. Noen av folkene med barn har ikke nok plass. Men det er mye bedre enn der vi var før.

I UDIs krav står det at akuttinnkvarteringen skal «ha trygge innen- og utendørs lekearealer for barns aktivitet og fritidssysler». Det er ikke tilfelle verken på mottaket på Furuset, eller på det nye mottaket på Økern.