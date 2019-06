UDI snur i Kallmyr-saken

I klagen på avslaget har det kommet frem nyanseringer og nye opplysninger, skriver UDI i en pressemelding.

De presiserer at au pairen fortsatt har brutt reglene ved bytte av vertsfamilie, men dette vurderes nå som mindre alvorlig enn tidligere.

«UDI mener blant annet at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hun i det vesentlige har utført oppgaver som au pair for familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert hos politiet,» heter det videre.

UDI erkjenner også at avslaget ikke kom frem til au pairen på den oppgitte adressen, og at hun først ble kjent med avgjørelsen dagen før utreisefristen.

«På bakgrunn av det opprinnelige avslaget fikk hun også rutinemessig varsel om at UDI vurderte en utvisningssak. Hun er altså ikke utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet», skriver UDI.

– Veldig glad

Au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg, sier til NRK at hun har vært i kontakt med henne tirsdag.

– Jeg har hatt kontakt med henne, og hun er veldig, veldig glad. Hun ønsker å komme tilbake til Norge så fort som mulig, sier Hornburg.

Det er foreløpig ikke klart når hun får reist tilbake til Norge.

– Akkurat nå er jeg mest glad for at UDI har omgjort vedtaket, noe som åpenbart er en riktig avgjørelse, sier Hornburg.

Forlot landet

Kvinnen i begynnelsen av 20-årene er nå hjemme på Filippinene etter at UDI ga henne beskjed om at hun var utvist fra Norge for å ha jobbet ulovlig som au pair for justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Jeg valgte å forlate landet fordi jeg selv ønsket å respektere UDIs vedtak. Jeg var opptatt av å respektere og følge det, sa hun til NRK i slutten av mai.

Kallmyr har sagt at kvinnen ikke arbeidet som au pair hos familien i perioden 22. august–12. oktober 2018, før hun leverte inn sin søknad om fornyet kontrakt som au pair til politiet.

Kvinnen bekreftet overfor NRK at hun ikke arbeidet som au pair i perioden, men var gjest hos familien Kallmyr.