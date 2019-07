UDI sjekker ikke om personer etterforskes i utlandet før de får norsk statsborgerskap

– Søkeren leverer politiattest ved innlevering av søknad, og i tillegg sjekker politiet at det ikke er noen pågående etterforskning eller siktelse. Men hvis det er forhold fra utlandet, så er vi vanligvis avhengig av å få beskjed om dette fra søkeren, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI.

Det har vakt sterke reaksjoner at en av mennene som tidligere denne uken ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia.

– Vi har fulgt rutinene våre og hadde ikke informasjon om terrormistanke i utlandet da vi behandlet denne saken. Men vi vil selvsagt se nærmere på om det er noe mer vi kan gjøre for å sikre at noe tilsvarende ikke skjer igjen, Lekne.

– Har ikke mulighet til å oppdage utleveringsbegjæringer

Den nå terrordømte mannen i 40-årene, som er bosatt i Buskerud, fikk utstedt det norske passet sitt i juli i fjor. På det tidspunktet hadde han allerede vært i italiensk politis søkelys og mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke. Han ble i 2015 pågrepet av norsk politi i en koordinert, internasjonal aksjon.

At han var knyttet til terrorsaken i Italia, var heller ikke ukjent for norske myndigheter. Italia begjærte ham utlevert i 2016, og norske domstoler slo i flere instanser fast at han kunne utleveres til Italia på bakgrunn av at han da ikke var norsk statsborger.

– Det er ikke normalt at vi aktivt undersøker om en person har en utleveringsbegjæring på seg, sier Leknes.

– Men vil ikke en utleveringsbegjæring som er behandlet i norske domstoler, og hvor det foreligger en kjennelse, være offentlig informasjon som kan bli oppdaget i utredningsarbeidet deres?

– Denne informasjonen er anonymisert, og vi har derfor ikke mulighet til å oppdage dette når vi behandler en søknad om statsborgerskap, svarer Leknes.

Mandag denne uken ble mannen i 40-årene funnet skyldig i terrorplanlegging av retten i den italienske byen Bolzano og dømt til fengsel i sju og et halvt år.

Men mens mannen var irakisk borger da terrorsaken mot han startet, har han altså fått bli norsk statsborger før dommen falt. Dermed kan han ikke utleveres til Italia.

TILTALT I ITALIA: Da rettssaken mot mannen i 40-årene startet i Italia, var han irakisk borger. Da dommen falt, hadde han fått norsk statsborgerskap og kan dermed ikke utleveres fra Norge. Her er rettssalen i Italia, hvor terrorsaken foregikk. Foto: Olav Døvik / NRK

Sanner: – Noen hull som må tettes

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret for UDI, ble kjent med saken da NRK meldte om den torsdag.

BER OM SVAR: – Jeg skjønner at mange reagerer på denne saken, sier statsråd Jan Tore Sanner, som har bedt om en redegjørelse fra UDI. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Han har nå bedt om en redegjørelse fra UDI for å finne ut av hva som har skjedd.

– Jeg skjønner at mange reagerer på denne saken, og jeg mener at den reiser flere spørsmål. Det ene er hvilke rutiner UDI har, og hvilke kriterier som er brukt for å undersøke saken før statsborgerskapet gis, sier Sanner til NRK.

– UDI har opplyst at det ikke er vanlig å vurdere om det foreligger utleveringsbegjæringer under saksbehandlingen. Det mener jeg de bør gjøre. Det kan tyde på at det er noen hull som må tettes her.

Sanner har også bedt UDI vurdere om det er grunnlag for å tilbakekalle statsborgerskapet den nå terrordømte mannen fikk innvilget i fjor.