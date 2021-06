Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag ble det klart at Norge letter på enkelte av de svært strenge innreisereglene. Blant annet åpner regjeringen for at kjærester bosatt i EØS-området eller Storbritannia kan komme til Norge.

Men det betyr ikke at det er fritt frem, for staten stiller enkelte krav før kjæresten slipper inn i landet:

Vedkommende må være over 18 år

Forholdet må ha vart i minst ni måneder

Partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere

Kjæresten må være bosatt i Europa

Partene må også sende inn en søknad om kjærestebesøk til Utlendingsdirektoratet (UDI), som må godkjenne innreisen

Kan ikke klemme

Anders Hommelstad Lundanes håper kjæresten Sara Tjäder slipper inn i Norge om få dager, men er forsiktig optimist.

– Jeg har ikke fått svar og har hørt det er mange som har søkt. I utgangspunktet har jeg et håp om å se henne onsdag. Vi krysser fingrene for at det kommer en godkjenning innen onsdagen, ellers får vi bare utsette en dag eller to eller så lang tid det måtte ta, sier Lundanes til NRK.

GLEDER SEG: Anders Hommelstad Lundanes forventer at kjæresten Sara snart kommer på besøk, men mener det er urettferdig at de blir prioritert av regjeringen, mens nordmenn med kjærester eller familie bosatt utenfor EU/EØS fortsatt må vente. Foto: Skjermdump / NRK

Han har ikke sett Sara siden februar. Men den gode klemmen må vente når kjærestene omsider sees igjen.

– Da må vi holde to meters avstand, hun er jo i karantene. Det blir jo hyggelig å se henne igjen. Og så skal det bli deilig å gi henne en klem når karantenetiden er over.

– Hvor lett blir det å holde avstand når du ser kjæresten etter å ha vært adskilt så lang tid?

– Det tror jeg blir vanskelig. Nå har jo regjeringen endelig valgt å vise oss tillit. Da klarer vi noen dager i karantene.

Regler for kjæreste- og familiebesøk Ekspandér faktaboks Fra lørdag 19. juni åpnes det også for at kjærester og familiemedlemmer kan besøke sine kjære i Norge. Det gjelder: * voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn og stebarn * besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn * kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder for at innreise skal tillates. Det er også et krav at kjærestene må ha møtt hverandre tidligere, slik at rene nettkjærester ikke godkjennes. Kjæresten din kan ikke reise inn til Norge før du har søkt om tillatelse og fått ja (innvilgelse) på søknaden. Hvis kjæresten din er visumpliktig for innreise til Norge, må kjæresten din også søke om besøksvisum på vanlig måte. Hvis kjæresten din får tillatelse til å reise til Norge for å besøke deg, så husk at hun/han må følge reglene som gjelder for karantene etter innreise til Norge Adgang for kjærester vil kreve et forhåndssamtykke fra UDI. UDI trenger ikke noe dokumentasjon på forholdet deres, det holder at du bekrefter at dere oppfyller disse kravene når du søker. UDI har tillitt til at du svarer ærlig på alle spørsmål og krav du bli bedt om å bekrefte i søknaden. Hvis du svarer uærlig eller gir oss informasjon som ikke er sann, kan du straffes med bøter og/eller fengsel. Kilde: NTB, UDI.

100 søknader innvilget

– Siden ordningen trådte i kraft har vi mottatt 1150 søknader om kjærestebesøk. Behandlingen av søknadene begynte i dag 21. juni, sier Steinar Munch Rotevatn områdeleder i oppholdsavdelingen hos UDI.

Rotevatn forteller videre at de så langt har rukket å behandle nærmere 100 søknader, og at alle er innvilget.

– Vi har som målsetting å behandle sakene meget raskt, slik at brukerne kan få svar på sin søknad etter svært få dager, sier Rotevatn.

Richard Flaaten som fungerer som talsperson for Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19», sier dette understreker at det ikke dreier seg om en spesielt stor gruppe mennesker.

– Kjærlighetslivet oppe til vurdering

Han er kritisk til hele søknadsordningen, og mener at staten ikke har noe med å legge seg opp i folks kjærlighetsliv.

– Det kan jo være noen som har vært sammen i åtte måneder, og så skal det avslås. Det fremstår svært urimelig, sier han.

Flaaten er naturligvis glad for at det i det hele er mulig å treffes nå, men minner samtidig om at de som er bosatt utenfor EU/EØS fortsatt utelukkes.

MÅ VENTE: Chris Ihle og Micaela Anush Feressetian skulle gifte seg i fjor. Hun dro hjem til Argentina for å fikse papirer, så stengte Norge grensa. Du trenger javascript for å se video. MÅ VENTE: Chris Ihle og Micaela Anush Feressetian skulle gifte seg i fjor. Hun dro hjem til Argentina for å fikse papirer, så stengte Norge grensa.

– Hvis man prøver å skrive det inn i skjemaet, står «dette skjemaet er ikke for deg». Det er en ganske brutal avvisning.

– Jeg tror mange tenker at verdien av et kjærlighetsliv er oppe til vurdering av staten, og jeg tror vi har kommet til et punkt hvor mange sier at dette er å gå et skritt for langt, sier Flaaten.

– Forskjellsbehandling

Midt i gleden over å snart få se kjæresten, tenker også Anders Hommelstad Lundanes på dem som ikke er like heldig stilt.

Han sier det er urettferdig at de blir prioritert av regjeringen, mens nordmenn med kjærester eller familie bosatt utenfor EU/EØS fortsatt må vente.

– Jeg synes det er en forskjellsbehandling. Det å ikke inkludere tredjeland i innreiselettelsene nå, viser at regjeringen fortsatt mener at kjærlighet og viktige familierelasjoner kan ofres.

Lundanes forstår regjeringens ønske om en gradvis åpning for å ikke miste kontroll på smittesituasjonen, men mener alle burde blitt behandlet likt.

Han mener en ordning med åpne grenser for alle med kjærester eller familie i utlandet, og strengere regler for karantene og testing ved innreise fra land med høyt smittetrykk, ville vært mer rettferdig.

– Mange av de nordiske landene har anerkjent betydningen av disse relasjonene og har satt det foran næringsliv og turisme. Det har ikke den norske regjeringen gjort ennå. Vi er fortsatt trolig de første til å bli nedprioritert dersom det oppstår en smitteoppblomstring igjen. Det skaper en enorm usikkerhet og et enormt savn for de det gjelder.

5. juli skal regjeringen vurdere om også kjærester bosatt i andre land på EUs tredjelandsliste skal få slippe inn.