UD: Over 100 norske barn innestengt i Gaza

– Hovedfokuset vårt er å få ut de nær 200 norske borgerne ut fra Gaza. Av disse er over 100 barn.

Det bekrefter nyutnevnte utenriksminister Espen Barth Eide overfor NRK fredag. VG omtalte saken først.

Det finnes ingen trygge steder i Gaza, konstaterer han.

– Vi er svært bekymret for hvordan de har det.

Gazastripen grenser til Israel i nord og øst, og til Egypt i sør. Israel har innført en full blokade av Gaza, og slipper ingen ut.

Egypt har også stengt grenseovergangen Rafah for palestinere.

Vekkes av bomberegn

Et av disse barna er datteren til Lana, som NRK har snakket med tidligere.

Frilansteamet som NRK samarbeider med inni Gaza, møtte Lana forrige uke. Da fortalte hun om hvordan hun ikke så for seg å oppleve en krig mens hun var der.

– Vi hadde det veldig gøy og hyggelig med familien. Plutselig våknet vi klokken 6 en dag av raketter som skytes mot Israel.

Norske Lana og datteren er sperret inne på Gazastripen Du trenger javascript for å se video.

Lana kunne fortelle om all bombingen og hvordan det påvirker henne og datteren.

– Man blir sliten, får ikke sovet. Dattera mi våkner hver gang det bombes. Jeg er redd det skal skje noe, at vi får beskjed om å forlate huset. Så vi må være klare. Vi tør ikke gå ut for å kjøpe mat og lever av det vi har. Jeg er redd for barnet mitt.

– Man kan dø når som helst. Vi sitter og snakker, plutselig kan vi bli truffet av en rakett. Det er veldig skummelt.

Jobber på spreng

Utenriksministeren påpeker at alle norske utenriksstasjoner i regionen og norske diplomater er nå i fullt arbeid.

Det en «krevende situasjon», sier Eide. Han er selv på vei til Kairo i Egypt.

– Vi har sendt et utryknings-team til Kairo, blant annet med en lege, som skal være klar til å hjelpe når og hvis norske borgere kommer ut fra Gaza til Egypt. Vi er også til stede på Kypros i likhet med en rekke andre europeiske land.