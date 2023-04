UD vil bidra aktivt til å få terrorsiktet hjem fra Jemen, ifølge forsvarer

Anders Cameroon Østensvig Dale har vært internasjonalt etterlyst i en årrekke. I mars i fjor kunne NRK fortelle at nordmannen var fengslet i Jemens hovedstad Sana.

Dale reiste fra Norge til Jemen i 2011. Noen år senere ble han siktet for deltagelse i Al Qaida i Jemen (AQAP).

Nå har Dale signaliserte at han ønsker bistand fra norske myndigheter til å returnere til Norge.

Tirsdag var Dales forsvarer, Patrick Lundevall-Unger, i møte med Utenriksdepartementet. I møtet diskuterte de en mulig retur.

– Jeg kan bekrefte at vi har gjennomgått diverse metoder for hvordan man til syvende og sist kan få Dale hjem. Jeg har følelsen av at UD tar denne saken meget alvorlig. Det er ikke tomme fraser, men de ønsker å bidra aktivt, sier Lundevall-Unger.

– Sa UD rett ut at de vil jobbe for å få Dale til Norge?

– Jeg har oppfattet det på den måten, svarer advokaten.

UD bekrefter møte

UD bekrefter til NRK at de har vært i møte med Dales forsvarer, og sier at alle norske borgere i utlandet kan be om konsulær bistand fra utenrikstjenesten.

– Konsulær bistand gis på individuelt grunnlag og etter individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Det er frivillig både å be om, og å ta imot eventuelle tilbud om konsulær bistand, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Mathias Rongved.

UD vil hverken kommentere eller bekreftet om de skal hjelpe med å bringe den terrorsiktede Dale hjem.

Dale befinner seg i Sana, som er kontrollert av Houthi-bevegelsen. Houthiene er en religiøs opprørsgruppe, som kriger mot regjeringen i landet.

MØTTE UD: Advokat Patrick Lundevall-Unger bistår Anders Dale, som sitter fengslet i Jemen. Foto: Privat

Bekrefter skuddskade

PST har tidligere bekreftet overfor NRK at Dale har vært på sykehus i Jemen.

NRKs kilder i landet har sagt at Dale ble arrestert i Al Bayda-provinsen i Jemen, etter å ha blitt skadet på en slagmark. Informasjonen har ikke vært mulig å bekrefte fra annet hold.

Forsvarer Lundevall-Unger bekrefter nå at Dale har en skuddskade.

– Jeg kan bekrefte det, sier advokaten.

Jemens hovedstad Sana. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Ifølge advokaten trenger skaden behandling.

– Jeg betrakter skaden som såpass alvorlig at han trenger akutt medisinsk hjelp. Det får han ikke der han befinner seg. Dette må bidra til at man henter han hjem, uavhengig av hvilken siktelse som ligger til grunn.

– På hvilken måte sa UD at det kunne skje?

– Det kan jeg ikke snakke om.

Forstår at en retur vil være kontroversielt

I 2011 reiste Dale til Jemen. Der skal han ha sluttet seg til Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP), som på den tiden ble regnet som en av verdens farligste terrororganisasjoner.

Ifølge amerikanske myndigheter lærte Dale å lage bomber i AQAP.

Patrick Lundevall-Unger sier han forstår at en eventuell retur av Dale vil være kontroversiell.

– Det han er siktet for er noe politiet og påtalemyndighet har bestemt seg for. Det er forståelig at det er kontroversielt, men det avgjørende er at man ikke kan forskjellsbehandle norske statsborgere.

I mars hentet Norge to terrorsiktede søstre og deres tre barn ut av Syria. En annen kvinne ble hentet ut 2020, etter seks år i Syria, noe som skapte stor debatt.