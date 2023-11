UD set opp fly for å få norske borgarar heim frå Gaza

– Vi er glade for at endå ei stor gruppe norske borgarar no har komme ut av Gaza. Ein stor del av desse er barn som har levd med stor uvisse og under svært vanskelege forhold i lang tid.

Det seier utanriksminister Espen Barth Eide i ei pressemelding.

– For å sikre at alle kjem seg trygt og raskt heim, set vi no opp eit fly til Noreg. Vi er glade for at Norwegian stiller fly til disposisjon, seier Eide.

Får rekning i posten

Rundt halvparten av dei norske borgarane som har komme til Egypt frå Gaza er barn.

– Dei som reiser har ulike helsemessige behov. I tillegg til representantar for utanrikstenesta vil det derfor vere norsk helsepersonell på flyet, seier Eide.

Dei som reiser med flyet får forskottert utgiftene, men må rekne med å få ein faktura i posten etter at dei har kome heim.

– Som alltid med assistert utreise er det kvar enkelt som må betale for billettar og opphald, og det same er tilfellet er her. Det same var tilfellet for dei nordmennene som reiste frå Israel tidlegera under denne krisa.

Det seier Siri Svendsen i UD til NRK fredag kveld.

Utanriksdepartementet skriv til NRK at det er eit grunnleggande prinsipp at den enkelte har ansvar for å dekke utgiftene sjølv.

Prisen UD opererer med, og som dei sender rekning på, er 6500 kroner for vaksne, 1500 for barn mellom 2 og 18 år og gratis for barn under 2 år.

– Dette inkluderer fly, visum, grensepassering, buss, hotell, all mat og naudpass, skriv UD.

På veg til Kairo

49 norsker borgarar har kome seg ut av Gaza i dag, melder UD.

Dei norske borgarane blei møtte ved grensa av eit team frå norske styresmakter beståande av medisinsk personell, tilsette frå ambassaden i Kairo og ID- og dokumentekspertar som hjelpte til med nødvendige dokument.

– Dei norske borgarane er no på veg i bussar til eit mottakssenter i Kairo. Her vil dei få praktisk hjelp, som helsehjelp, dokumenthjelp, mat og drikke og bistand med reise vidare frå Egypt til Noreg.

I alt 69 norske borgerar har fått løyve til å reise frå Gaza i dag, men alle er ikkje komne fram til grenseposten Rafah.

– Det er jo farleg å opphalde seg og bevege seg i Gaza. Kvar og ein må gjere vurderingar av sin eigen tryggleik og moglegheit til å bevege seg rundt, seier Siri Svendsen.

Ho legg vekt på at folk har opphalde seg i ei krigssone i seks veker.

– Det å kunne organisere ein heimtransport er ikkje nødvendigvis like lett for alle og det er bakgrunn for at vi har sett opp det flyet.

Dette bildet er frå då den første bussen med norske borgarar kom frå Gaza til Kairo denne veka. Foto: Vegard Tjørhom / NRK