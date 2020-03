UD om heimreise til Noreg: – Vindauget vil kome til å lukke seg snart frå mange land

Oppdatert: 20. mars

* Norge: Barnehager, skoler, kirker og andre institusjoner må holde stengt til 26. mars. Med få unntak må også serverings- og utesteder holde stengt, og det samme må svømmeanlegg, tannleger, logopeder, psykologer, alle former for fysikalsk behandling og kroppspleie, optikere og frisører. Norske statsborgere som returnerer fra utlandet, må i to ukers karantene, mens grensen er stengt for utlendinger som ikke bor og jobber i Norge. Det er ulovlig å oppholde seg på hytta om den ikke ligger i hjemkommunen.

* Sverige: Har ikke tatt like drastiske grep som andre land, men svenske myndigheter anbefaler at videregående skoler og universiteter holder stengt. Barne- og ungdomsskoler er fortsatt åpne. Er omfattet av EUs innreiseforbud, som gjør unntak for personer fra EFTA-land og Storbritannia.

* Danmark: Omfattet av EUs innreiseforbud og har med få unntak stengt grensa for reisende fra andre europeiske land. Barnehager, skoler og universiteter er stengt. Det samme er innendørs kjøpesentre, nattklubber, frisørsalonger og innendørs idrettsanlegg. Store arrangementer er forbudt, og maksimum ti personer kan møtes om gangen.

* Finland: Omfattet av EUs innreiseforbud. Barnehager, skoler og universiteter stengt. Offentlige samlinger begrenset til færre enn ti personer, og det er forbudt å besøke sykehjem og andre institusjoner. Landet har erklært unntakstilstand.

* Frankrike: Omfattet av EUs innreiseforbud. Barnehager, skoler, universiteter, offentlige institusjoner, spisesteder og butikker holder med få unntak stengt. Portforbud for dem som forlater hjemmet uten signert dokument om gyldig ærend, brudd på forbudet bøtelegges. Strendene i Sør-Frankrike er stengt, det samme er strendene langs atlanterhavskysten og mange populære gang- og sykkelstier.

* Italia: Omfattet av EUs innreiseforbud. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner, spisesteder og butikker må med få unntak holde stengt, alle former for sammenkomster er forbudt, strenge karanteneregler og portforbud over hele landet, brudd straffes med bøter. Fredag stengte også landet sine havner for utenlandske cruiseskip. I Emilia-Romagna-regionen i nord, som er hardt rammet av koronaviruset, er det innført forbud mot jogging og sykling, så sant det ikke er til og fra jobb eller butikk.

* Tyskland: Omfattet av EUs innreiseforbud. Barnehager, skoler, universiteter stengt, det samme er idrettsanlegg og forsamlingssteder. Mange butikker er stengt, spisesteder stengt etter klokka 18. Er ett av minst ti land i Schengen-området som har innført streng grensekontroll og slipper ikke inn borgere fra Østerrike, Spania, Italia, Sveits, Luxembourg eller Danmark, verken over land, med fly eller med ferje.

* Storbritannia: Fredag ble skoler stengt, og barnehager, videregående skoler og internatskoler ventes å følge etter i nær framtid. Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra, ikke oppsøke utesteder og holde to ukers selvpålagt karantene ved symptomer. Eldre over 70 år og gravide rådes til å unngå kontakt med andre i tre måneder. London har stengt 40 undergrunnsstasjoner. Personer med symptomer blir bedt om å selvisolere seg.

* Spania: Omfattet av EUs innreiseforbud og har i tillegg stengt grensa for innreise fra andre europeiske land. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner, spisesteder og butikker må med få unntak holde stengt, alle former for sammenkomster er forbudt, strenge karanteneregler og portforbud over hele landet, hæren er satt inn for å sikre at forbud holdes, brudd straffes med bøter.

* Østerrike: Restauranter er stengt, og samlinger med mer enn fem personer er forbudt. Folk må holde seg hjemme med mindre de gjør nødvendige innkjøp, jobber eller hjelper andre. Myndighetene oppfordrer til hjemmekontor. Alle skianlegg er stengt, og flere områder er pålagt karantene. Grensa mot Slovakia, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Italia og Sveits er stengt.