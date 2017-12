Uber-nederlag i EU-domstolen

EU-domstolen kom onsdag med sin avgjørelse i en sak fra Spania der Uber er blitt trukket for retten av Elite Taxi, en bransjeorganisasjon for taxisjåfører i Barcelona.

Domstolen konkluderer med at den tjenesten Uber tilbyr, ikke kan klassifiseres som en digital tjeneste.

– Ikke overrasket

Uber er mer enn en app, fastslår domstolen. Appen kan ikke ses isolert, men må forstås som en integrert del av et helhetlig system der hovedpoenget er å tilby transporttjenester.

Den konklusjonen er Norges Taxiforbund godt fornøyd med.

– Vi er fornøyde og ikke overrasket. Vi har hele tiden sagt at Uber er et taxiselskap og må behandles som et taxiselskap, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund til NRK.

Konsekvensen av EU-domstolens avgjørelse er at Uber ikke kan påberope seg de frihetene som gjelder for digitale tjenester i EU.

Tvert imot står medlemslandene fritt til å regulere Uber på akkurat samme måte som andre transportselskaper. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre nøyaktig hvordan slike transportselskaper skal reguleres.

Store konsekvenser

I Norge regner Refseth med at Uber blir nødt til å konkurrere på like vilkår som de andre taxiselskapene dersom de vil inn på markedet igjen.

– Jeg regner med at samferdselsministeren står bak det han har sagt – at alle som driver med persontransport skal ha løyve. Da må Uber ha biler med løyve, sier han.

EU-domstolens avgjørelse kan få store konsekvenser for Uber i Europa.

I Barcelona betyr det eksempelvis at Uber må skaffe seg drosjeløyver og godkjenning fra lokale myndigheter for å kunne operere lovlig.

Uber: – Endrer ingenting

NRK har onsdag vært i kontakt med Uber Norge som viser til en kommentar fra Uber sentralt:

– I de fleste EU-land vil ikke denne avgjørelsen endre noe siden vi allerede opererer under transportloven. Men millioner av europeere forhindres fortsatt fra å bruke apper som vår, sier en pressetalsperson for selskapet.

Pressetalspersonen viser til at Ubers nye sjef Dara Khosrowshahi selv har sagt at det er riktig å regulere tjenester som Uber.

– Så vi vil fortsette vår dialog med byer i Europa. Det er vår tilnærming for å sikre at alle kan skaffe seg en pålitelig kjøretur ved et tastetrykk, sier talspersonen.