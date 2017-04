Ubaydullah Hussain anker terror-dommen

Det bekrefter hans forsvarer John Christian Elden til NRK.

Hussain ble tirsdag dømt til ni års fengsel for å ha vært medlem i IS og for ett tilfelle av å rekruttert en person til terrororganisasjonen.

Tingretten valgte å frifinne Hussain på ett tiltalepunkt – for å ha rekruttert konvertitten Thom Alexander Karlsen, som døde bare måneder etter at han hadde sluttet seg til IS i Syria, i mars 2015.

Etter at dommen falt sa Elden til NRK at han mener det var for streng, og at retten har lagt terskelen for å si at noen er medlem av IS for lavt.

Til Aftenposten, som først meldte om anken, sier Elden at han regner med at lagmannsretten vil si ja til å behandle saken på nytt.

I dommen fra Oslo tingrett heter det blant annet at Ubaydullah Hussains handlinger i praksis er «langt viktigere for ISIL enn den enkelte fremmedkrigere».

En 20 år gammel mann som var medtiltalt i samme sak ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til IS.

– Min klient kommer mest sannsynlig til å vedta dommen. Han orker ikke mer, han vil legge dette bak seg, sier 20-åringens forsvarer Javeed Hussain Shah til NRK torsdag.