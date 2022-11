I mars satt en gjeng fra Econnect Energy på kontoret i Oslo og forsto at Tyskland trengte hjelp til å få i land gass uvanlig raskt.

Landet sto overfor en alvorlig energikrise uten russisk rørgass, og hadde ikke et eneste havnemottak for å få gass fra andre land.

De tidligere NTNU-studentene har i ti år jobbet med en kobling for å tømme skip for og få det over til land, uten å være avhengig av anlegg på land.

– Vi har en flytende løsning som er mye raskere og billigere og som ikke ødelegger havbunnen, sier administrerende direktør Morten Christophersen.

Måtte kaste om planene

Mandag var han i Wilhelmshaven i Tyskland for å signere en kontrakt med hydrogenselskapet Tes. Kontrakten er en milepæl for et selskap med 25 ansatte.

– Den er veldig stor for oss, vi snakker om noen hundre millioner kroner, så det er veldig stor kontrakt og vi skal levere den før vinteren neste år. Så her er det alle mann til pumpene, sier administrerende direktør Morten Christophersen.

Econnect Energy-ledelsen reiste til Wilhelmshaven for å signere kontrakt med Tes mandag. Fra venstre er kommersiell direktør Magnus Eikens, salgsdirektør Bjarne Eia, teknologidirektør Jens Schmidt i Tes og administrerende direktør Morten Christophersen i Econnect. Foto: Econnect

Tes har siden 2019 egentlig planlagt å bygge en grønn havn for fossilfri brensel. Men få dager etter Ukraina-krigen brøt ut, ble det klart at havnen også skulle bygges for å ta imot gass.

Avtalen gjelder det femte mottaket som skal stå ferdig høsten 2023, og som også kan brukes til fossilfrie formål fra 2025, ifølge Tes.

– Dette vil bane vei for å gi energisikkerhet til Europa på kort og lang sikt på en rask og kostnadseffektiv måte med minst mulig miljøpåvirkning, sier teknologidirektør Jens Schmidt i Tes.

Regjeringen: – Strålende nyhet

Løsningen til NTNU-studentene kan både brukes til gass, hydrogen, ammoniakk, og også karbonfangst på sikt.

Kollega og kommersiell direktør Magnus Eikens er imponert over hvor raskt tyskerne og det belgiske selskapet Tes har kastet seg rundt.

– Det har gått ganske fort i forhold til andre energiprosjekter som tar årevis. Her kommer vi i mål på få måneder, sier han.

Norge har allerede økt eksporten av gass siden i fjor høst, og kan ikke levere mer på kort sikt.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener kontrakten viser at små bedrifter kan utvikle teknologi i verdensklasse.

– Det synes jeg er en strålende nyhet som alle i Norge bør være stolte av. Det viser jo bare den innovasjonskraften som er i norsk næringsliv, og hvordan vi kan bidra i energitransformasjonen i Europa. Både på kort sikt og lengre sikt, sier han.