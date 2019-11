De motordrevne hageverktøyene er ofte både svært støyende og forurensende. I tillegg kan den kraftige luftstrømmen skade mindre dyr og insekter, påpeker departementet, ifølge The Independent.

Et forslag fra det tyske miljøpartiet De grønne om å forby løvblåsere totalt har blitt forkastet av det tyske Miljøverndepartementet.

Likevel kommer departementet nå med følgende advarsel til Tysklands befolkning:

Løvblåsere er svært farlige for insekter og bør bare brukes i tilfeller der de er helt uunnværlige.

Dramatisk nedgang

Den britiske avisa skriver at advarselen kommer med bakgrunn i en foruroligende ny rapport, som handler om reduksjonen av insektpopulasjoner på jorda.

Fenomenet har blitt omtalt som «insektapokalypsen». Begrepet har blitt møtt med skepsis blant enkelte forskere, men beskriver det mange oppfatter som en dramatisk reduksjon i insektpopulasjoner på jorda etter år 2000.

– Hvis reduksjonen i insektbestanden ikke bremses kommer økosystemer i ferskvann og på landjorda til å kollapse, noe som vil gi alvorlige konsekvenser for menneskers levevilkår, skriver den anerkjente biologiprofessoren Dave Goulson i rapporten.

Løvblåsere kan også brukes til å fjerne snø om vinteren. Her fjerner en vaktmester snø ved et universitet i Albuquerque, New Mexico. Foto: Pat Vasquez-cunningham / AP

Kan ramme fire av ti arter

Rapporten er laget for Wiltshire Wildlife Trust, en veldedighetsorganisasjon som eier og forvalter 37 naturreservater i Storbritannia.

I den heter det blant annet at insekter utryddes opptil åtte ganger raskere enn større og dyr, og at 41 prosent av dagens insektarter risikerer utryddelse.

Alvoret som påpekes i den britiske rapporten underbygges av en fersk studie gjort av forskere ved Technichal University of Munich, publisert i tidsskriftet Nature.

I studien, omtalt av Forskning.no, fant forskerne ut at det har blitt 78 prosent færre insekter i åpne enger i Tyskland i løpet av en periode på 10 år.

Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU i Ås. Foto: Privat / NMBU

– En pølse i slaktertiden

Anne Sverdrup-Thygeson er ekspert på insekter og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun er bekymret over insektdøden, men er svært usikker på hvor mye skyld løvblåsere skal få for det hele.

– Dette er en liten ting i forhold til de store utfordringene vi har når det gjelder insekters tilbakegang. Den største utfordringen er at vi ødelegger insektenes levesteder i stor skala, ved at vi driver et intensivt jord- og skogbruk på store deler av jordas areal.

– Om vi bruker løvblåsere i park eller hage, som tross alt er ganske små arealer, er ikke noen fordel for insektene, men det er ikke løvblåserne som avgjør insektenes fremtid. Det blir «en pølse i slaktetiden».

Sverdrup-Thygeson påpeker samtidig at bruken av løvblåser medvirker til et større problem, som er å gjøre naturen for «ryddig».

– For insektenes del er det bedre om man har en «rotehage». La plenen bli en blomstereng, og la døde trær stå. Døde trær er naturens insekthotell. En striglet, kortklipt plen er en grønn ørken for insektene.