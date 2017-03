Tyrkisk diplomat fikk asyl i Norge: Vil saksøke Tyrkia

– Jeg har tjenestegjort i over 22 år. Nå har de ødelagt livet mitt uten noen grunn. Det er bare noen mennesker som ikke liker meg. Jeg vil ha rettighetene mine tilbake, sier diplomaten til NRK.

I går ble det kjent at en diplomat og flere tyrkiske NATO-offiserer hadde fått innvilget asyl i Norge.

Nå varsler diplomaten at han vil saksøke tyrkiske myndigheter. At han aldri kan returnere til hjemlandet får blant annet store økonomiske konsekvenser. Han er blant annet fratatt sine pensjonsrettigheter.

– Jeg vil ta denne saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordi noen mennesker ødela livet mitt og karrieren min, sier diplomaten til NRK.

Fryktet arrestasjon og tortur

Noen måneder etter kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer fikk diplomaten som jobbet på den tyrkiske ambassaden i Oslo beskjed om å returnere til hjemlandet umiddelbart. Han fikk beskjed om at han ble gransket og at de bare ville stille ham noen spørsmål. Samtidig ble han og familien fratatt sine diplomatisk pass.

Fordi han visste at flere av hans kollegaer som hadde opplevd det samme hadde blitt arrestert i det de landet på flyplassen i Tyrkia, valgte han å hoppe av og i stedet søke asyl i Norge.

I forrige uke var han den første i sin situasjon som fikk innvilget beskyttelse i Norge av UDI. Etter det har også flere tyrkiske NATO-offiserer som var stasjonert i Norge fått innvilget asyl.

– TAPER ØKONOMISK: Advokat Kjell T. Dahl sier hans klient ønsker å ta saken helt til Menneskerettighetsdomstolen om nødvendig. Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Diplomatens norske advokat Kjell T. Dahl sier at saken hans vil bli brakt inn for lokale domstoler i Tyrkia og om han ikke når frem der, så vil den bli tatt videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er et ønske han har fordi han faktisk lider en god del tap ved den situasjonen som han har blitt påført, sier Dahl.

Den tyrkiske ambassaden i Oslo skriver følgende om saken i en e-post til NRK:

«Det er beklagelig og uakseptabelt at et alliert land støtter individer som ble kalt tilbake fra sine utenriksstasjoner etter kuppforsøket 15. juli, og som istedet for å returnere til Tyrkia valgte å utnytte politiske, sosiale og økonomiske muligheter i vertslandet. Våre protester i denne saken vil fortsette.»

Sterke reaksjoner fra Tyrkia

Tyrkiske myndigheter har reagert sterkt på at Norge har gitt asyl til diplomaten og de tyrkiske NATO-offiserene.

Norges ambassadør til Tyrkia ble kalt inn til et møte med det tyrkiske Utenriksdepartementet.

– Vi har i går på generelt grunnlag informert den tyrkiske ambassadøren i Oslo om at det er norsk utlendingsforvaltning som tar stilling til asylsøknader basert på norsk lov. Vår ambassadør til Ankara vil formidle det samme budskapet til tyrkisk UD i dag, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet i en e-post til NRK.

Diplomaten og NATO-offiserene tilbakeviser alle at de har hatt noe som helst med kuppforsøket i Tyrkia og gjøre.

– Han synes det er fryktelig leit. Han er en tjenestemann som har tjent landet sitt. Han er stolt av landet sitt og nå kan han ikke reise tilbake. Det er overhodet ingen bevis for illojalitet eller at han på noen som helst måte har gjort noe imot landet sitt, sier advokat Dahl.

Diplomaten sier til NRK at han vil jobbe hardt for å bevise sin uskyld.

– Jeg kom ikke hit for å bli rik. Jeg kom for å representerer landet mitt, og det gjorde jeg. Jeg var på toppen av min karriere. Så ble jeg plutselig en flyktning. Folk som ikke vet noen ting om meg kaller meg forræder.