Tyrkere forteller om trusler og trakassering i Norge

Fem norske statsborgere med tyrkisk bakgrunn sier de har tatt et vanskelig valg: De vil fortelle NRK hvordan de som tyrkere i Norge opplever å bli trakassert, truet, og overvåket av tyrkiske myndigheter i Norge.

Å fortelle betyr mer trakassering, tror de. Men de har tatt valget.

– Jeg har familiemedlemmer som blir truet på livet i Tyrkia og her i Norge, sier Kemalettin Sûslû.

Han og de fire andre støtter den tyrkiske Gülen-bevegelsen. Det er denne bevegelsen Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder stod bak kuppforsøket i Tyrkia i juli i fjor.

Etter det NRK kjenner til støtter nær halvparten av tyrkere i Norge Erdogan og hans syn på at bevegelsen stod bak kuppforsøket.

– Bedt om å ta avstand

Sûslû hevder den tyrkiske ambassaden i Oslo står bak omfattende overvåking, og trakassering av de om lag 100 Gülen-sympatisørene i Norge for å få dem til å ta avstand fra Gülen.

– Vi blir bedt om å gi informasjon om andre Gülen-tilhengere i Norge. For å bekrefte at vi ikke er en del av bevegelsen må vi gå ut i sosiale medier og annonsere det der, sier han.

I Sveits har politiet åpnet etterforskning mot en uspesifisert etterretningstjeneste for å ha drevet spionasje på tyrkere i Sveits. Også Tyskland har beskyldt Tyrkia for spionasje mot tyrkere.

I Sverige er det avdekket spionasje og forsøk på angiveri mot opposisjonelle tyrkere.

De fem forteller at det nå er vanskelig for dem å reise inn i Tyrkia. Foto: Tormod Strand / NRK

Drapstrusler

Besøk på en tilfeldig tyrkisk restaurant i Oslo kan også bety trakassering, ifølge en av dem som har valgt å snakke med NRK.

– Jeg ba om regningen, og da fikk jeg en lapp ved siden av regningen der det stod skrevet: «Skal dere begå kupp her i restauranten også?»

Hun viser fram lappen.

Denne lappen sier en av tyrkerne hun sammen med regningen da hun var på restaurant. På lappen står det «Skal dere begå kupp her i restauranten også?». Foto: NRK

På sosiale medier sier hun at hun får meldinger på tyrkisk om at hun skal «tas» når hun kommer til flyplassen i Tyrkia.

De har også fått drapstrusler, som ikke kan spores direkte til tyrkiske myndigheter. Journalisten Engin Tenekecer fikk denne Facebook-meldingen på tyrkisk:

Engin, vær redd, pass deg og stikk herfra. Jeg skal gjøre Norge uutholdelig for deg og sånne som deg. Vi skal knulle hele slekta til imamen deres. Vi skal jakte på dere og utslette dere. Kuppmaker-horesønner.

Dette er trusselmeldingen som ble sendt på Facebook.

– Jeg har barn her i Norge. Derfor bekymrer denne trusselen meg veldig, sier Tenekecer.

Trusselen er politianmeldt.

Ambassaden avviser

Den tyrkiske ambassaden vil ikke gi et intervju, men skriver i en epost at de kategorisk avviser alle påstander om trakassering og trusler mot Gülen-tilhengere i Norge.

Svaret fra Tyrkias ambassade i Oslo: Ekspandér faktaboks – Den tyrkiske ambassaden avviser kategorisk påstandene om trakassering og trusler. – Når det gjelder terroristorganisasjonen som her er kjent som «Gülenister», er det helt klart at de er konspiratørene bak det blodige kuppforsøket 15. juli 2016 i Tyrkia. Dette er basert på fellende bevis som er samlet inn av påtalemyndigheten, og inkluderer tilståelser fra Gülenist-offiserer som spilte en aktiv rolle i kuppforsøket, videobilder fra overvåkingskameraer den aktuelle natten, opptak av kommunikasjon og planer i ettertid. – Etter det mislykkede forsøket har enorme mengder informasjon kommet frem, deriblant kryptert kommunikasjon, midler og organisasjoner med lovlige fasader og verdensomspennende filialer. – Dette er allerede offentlig informasjon som også er delt med Norge. Ambassaden tilråder derfor journalistisk forsiktighet hvis og når elementer fra dette kultliknende, kriminelle syndikatet står frem og forsøker å fremstille seg selv som ofre.

Moské beskyldes for angiveri

Den tyrkiske moskeen i Oslo er knyttet til det tyrkiske regimet gjennom den religiøse statlige organisasjonen Diyanet.

Sekretæren i moskeen har på Facebook oppfordret medlemmene til å oppgi navn på alle «Gülen-terrorister» i Norge.

Styrelederen i moskeen vil ikke la seg intervjue, men sier at de ikke driver angiveri, og at sekretærens Facebook-melding står for hans regning.

Sekretæren i moskeen vil heller ikke uttale seg.