Tybring-Gjeddes bistandsadvokat hardt ut mot Wara

Bistandsadvokaten mener Laila Bertheussen må betale oppreisningserstatning på beskjedne 5000 kroner til Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Dette har vært omtalt som en symbolsk sum.

Men på veien dit kom han med kraftig skyts både mot Bertheussen og ikke minst samboeren Tor Mikkel Wara.

Bistandsadvokat Hermann Skard sier tiltalte Laila Bertheussen ikke har plikt til å snakke sant, men at det er annerledes for samboeren

Skard viste til Waras forklaring sist fredag. Wara forklarte på fredag at han hadde lest seg opp på SMS-er mellom ham og Ingvil Smines Tybring-Gjedde 5. februar 2019.

BREV TIL TYBRING-GJEDDE: Dette brevet kom til ekteparet Tybring-Gjedde til 5. februar 2019. Foto: Politiet/ PST

– Prøvde å hjelpe samboeren

Denne datoen hadde Tybring-Gjedde mottatt et trusselbrev, mens et likelydende brev kom til Wara og Bertheussen først 8. februar.

Wara sa i retten fredag at de og Tybring-Gjedde hadde fått likelydende brev, og at han svarte med å si «vi har blitt invitert til teater» og oppfattet det som et promostunt.

Wara sa de oppfattet det som latterlig.

– Jeg ble provosert av hans forklaring. Det er bare to mulige forklaringer på at Wara kan referere innholdet i brevet han ikke hadde fått. Den første muligheten tør jeg ikke tenke på engang, den andre er at han står og dikter i retten. Han kunne ikke lest seg til dette fra SMS-utvekslingen, sier Skard.

– Trodde han virkelig, etter alt det som hadde skjedd, at han ble invitert i teater, eller prøvde han å finne på noe nytt i retten? Det er ikke lurt, men han prøvde vel å hjelpe samboeren, Laila fra Lødingen. Det er ikke lurt å forsøke å krenke Ingvil Smines Tybring-Gjedde, da kjenner han ikke Ingvil fra Tveita, sa han.

SVARER: Tiltaltes forsvarer John Christian Elden (fra venstre), tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og Waras bistandsadvokat Vegard Aaløkken. Bildet er fra sist fredag. Foto: Berit Roald / NTB

Mener Skard feiltolker

Herman Skard mener det er mistenkelig at Wara i meldingene til Tybring-Gjedde omtaler et brev de på tidspunktet ikke hadde fått (det hadde blitt stoppet i posten).

Wara mener han her snakket om et tidligere brev de hadde fått, og at Skard dermed har misforstått.

– Når det gjelder brevet som bistandsadvokaten viste til, kan Wara dokumentere at Tybring-Gjedde sendte brevet til Wara den 5.2.19, og at hun reagerte som han sa i retten, sier Waras bistandsadvokat Vegard Aaløkken til NRK.

NRK har sett meldinger som viser at Wara fikk et bilde av brevet på SMS.

Saken var også oppe sist fredag. Skard lurte da på hvorfor Wara skrev til Smines Tybring-Gjedde at det første trusselbrevet fremsto som om «vi har blitt invitert til teater».

– Du hadde jo ikke fått brevet ennå? spurte Skar da.

– Nei, men hun sendte bilde av sitt brev. Det var det brevet jeg kommenterte på, at det så ut som et promostunt og at vi hadde blitt invitert på teater, sa Wara.

– Hvorfor mener Wara at han svarte Tybring-Gjedde med «vi» på et tidspunkt han selv ikke hadde fått brevet?

– Wara har ikke sagt at det var en slik melding. Han sa at han oppfattet at det var slik. Det han skrev var at dette var et promostunt, svarer Aaløkken.

– Vennligheten møtt med knyttneve

Skard mener klienten Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble utnyttet i samtalene på Messenger.

– Ingvil Smines Tybring-Gjedde viste empati og sympati med Bertheussen, og prøvde å hjelpe henne i en vanskelig situasjon etter «Ways of Seeing» og angrepene på huset hennes. Hun inviterte Bertheussen inn i hjemmet sitt, fortalte om sykmeldingen og inn i Hækaveh-gruppen. Hun oppførte seg vennlig, men all denne vennligheten ble møtt med en knyttneve. Det er skjerpende, sa Skard.

Han mener også at Bertheussen har opptrådt ufint i retten.

– Bertheussen har rakket ned på Ingvil Smines Tybring-Gjedde en rekke ganger. «Persilleblad» og «skremt gås». Hvorfor sier hun det? Hva er formålet? Det naturlige ville vært å vise empati med et offer, ikke tråkke på et offer. Jeg tolker det som at hun erkjenner sine egne handlinger, og frykter konsekvensene av disse. Om avsenderen føler frykt, er det hennes skyld, fordi hun er et persilleblad, sa Skard.

– Du kan kalle meg «Last House»

Skard trakk også fram brev som har kommet til advokat Elden og media.

– Jeg kan så lite om kommunikasjon at du kan kalle meg «Last House», men som privatperson blir jeg mektig imponert over hvor omfattende Bertheussen har gått til verks når hun henvender seg til medier og advokatkontoret Elden, sa Skard.

Uttrykket «Last House» er en åpenbar referanse til at Wara jobber i First House.