Tybring-Gjedde: – Et klokt valg

Det var Aftenposten som først meldte at Sandberg kommer til å trekke seg. NRK, samt flere andre medier, har mandag morgen fått bekreftet det samme.

– Dersom dette er korrekt, mener jeg det er et klokt valg. Og jeg er for så vidt ikke overrasket over at det skjer, sier Christian Tybring-Gjedde til NRK.

Frps forsvarspolitiske talsmann var sammen med Mazyar Keshvari tidlig ute med å kritisere Sandberg.

– Sandberg bør selv forstå hvilken vanskelig situasjon han har satt regjeringen og partiet i, og han bør handle deretter, sa Tybring-Gjedde til NRK 2. august.

Tybring-Gjedde kommer nå også med krass kritikk av regjeringen.

– Jeg synes regjeringen har håndtert denne situasjonen svært dårlig. Man har kommet altfor sent på banen og man har skjøvet problemstillingene foran seg i stedet for å være tydelig fra første stund, sier Tybring-Gjedde.

Fakta om Sandberg-saken Ekspandér faktaboks Fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) mobiltelefon er ifølge flere eksperter med all sannsynlighet hacket etter at han tok med jobbtelefonen på en feriereise til Iran i juli.

Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran og på en jobbreise til Kina i mai.

Reisen til Iran ble ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd. Sandberg sier at dette hadde sine grunner, men nekter å si hva som var grunnen.

Sandberg kritiseres også for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, har i et intervju med NRK avvist å ha noen tilknytning til det iranske regimet.

I et intervju med TV 2 i helgen sa Sandbergs datter at faren kan komme til å trekke seg fra statsrådsposten.

Mandag morgen meldte både Aftenposten og Dagens Næringsliv at Sandberg ville gå av samme dag. Kilde: NTB

– Ikke forenlig med å være statsråd

Frp-politikeren kommenterer nyheten på vei ned til den politiske storsamlingen Arendalsuka.

Han mener fiskeriministeren må svare for en rekke kritikkverdige forhold.

– Saken var alvorlig da den startet, og den er blitt enda mer alvorlig etter hvert som nye opplysninger har kommet fram, sier Tybring-Gjedde.

– Hva er mest alvorlig?

– Det er en rekke forhold vi ikke har klarhet i, og som vi etter hvert håper å få klarhet i. Det er sikkerhetsbruddene som har skjedd, og at Sandberg deltok som statsråd på feiringen av Khomeinis revolusjon i 1979. Det synes jeg er meget alvorlig. Jeg uttaler meg som utenrikspolitisk talsperson i Frp, og jeg mener det Per Sandberg har gjort ikke er forenlig med å være statsråd.

Han sier det er trist at det blir som det blir, og at det er trist for Per Sandberg. Han ber kolleger ta vare på Sandberg i denne vanskelige tiden.

MDG: – Vil følge dette tett

KRITISK TIL ERNA SOLBERG: – Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen, sier Une Bastholm, partileder og stortingsrepresentant for MDG. Foto: Olav Juven / NRK

Oppfordringen om at fiskeriministeren bør vurdere sin stilling har kommet fra både sikkerhetsfaglig og politisk hold. Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen mente Sandberg hadde utsatt seg selv og andre for risiko.

Fredag oppfordret Une Bastholm, partileder og stortingsrepresentant for MDG, Sandberg til å trekke seg.

– Dersom opplysningene stemmer, så er dette et ryddig valg av Sandberg. Man kan ikke sitte som statsråd og ha innrømt at man med vitende vilje har brutt sikkerhetsreglene fordi det passer en privat, sier Bastholm til NRK mandag morgen.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til å følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier Bastholm.