Tybring-Gjedde reagerer på media: – Jeg og min kone er fornærmede

Christian Tybring-Gjedde benyttet sin vitneforklaring som fornærmet til å angripe hvordan mediene har omtalt chattegruppen kona var en del av.

Stortingsrepresentanten sier Messenger-tråden er blitt kalt «det hemmelige, profesjonelle nettverket».

Sammen med blant annet Ingvil Smines Tybring-Gjedde, daglig leder Rita Karlsen i HRS og tidligere statssekretær Line Miriam Sandberg, var Laila Bertheussen deltaker i en felles gruppe på Facebook Messenger.

TILTALT: Laila Bertheussen, her tegnet i retten 8. september. Foto: ESTHER MARIA BJØRNEBOE

– Det er utlevert privat korrespondanse mellom min kone og venninner. Korrespondanse som er helt uvesentlig i saken. Jeg vil minne om at jeg og min kone er fornærmede i saken, og har mottatt trusselbrev, sier Christian Tybring-Gjedde.

Han sier journalistene aldri ville definert seg selv som en del av et hemmelig, profesjonelt nettverk. Han reagerer på at lignende beskrivelser er blitt brukt om Messenger-tråden kona hans var en del av.

– Kan politiske kommentatorer eller journalister med hånden på hjertet si at de aldri har sendt meldinger man ikke ønsker at skal bli gjengitt i offentligheten? spurte Tybring-Gjedde.

Redaktør: Offentlig interesse

Selv om flere medier har publisert meldinger fra Messenger-gruppen som er blitt dokumentert i retten, har Filter Nyheter fått mest oppmerksomhet rundt dette ettersom de har lagt ut et mer omfattende utdrag.

Ansvarlig redaktør Harald S. Klungtveit sier til NRK at han mener gruppe-chatten har offentlig interesse.

– Dette er blant annet meldinger der man diskuterer justisministerens rolle overfor en statsadvokat, og hvordan man kan samarbeide om innlegg i offentligheten man ikke ønsker å stå for selv. Det er maktpersoner som diskuterer teaterdebatten, som står veldig sentralt i saken, sier Klungtveit.

Han sier også at de har vært opptatt av å ikke omtale dette som et hemmelig nettverk.

«Kald og kynisk»

Den kjente stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet sier han antagelig er litt mer «kald og kynisk» enn kona si. Derfor lot han seg ikke prege nevneverdig av trusselbrevet som Laila Bertheussen er tiltalt for å ha sendt til dem.

– Som jeg sa til PST, det virket ikke akkurat som Al Shabaab sto bak dette, sier Christian Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde synes brevet så «litt Donald Duck-aktig ut» og han lurte på om det kunne være seriøst.

TRUSSELBREVET: I brevet står det blant annet «sees 26.2 kl. 20». Foto: Politiet

Likevel tok han visse sikkerhetstiltak, sammen med sin kone, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Han forklarer at man tok ned navnet på ringeklokka og postkassen etter å ha mottatt brevet. Ekteparet gikk også ulike veier til jobb.

De mottok 5. februar 2019 et brev som påtalemyndigheten mener hadde et truende innhold. Teksten var satt sammen med deler av en sak i Morgenbladet om teaterstykket «Ways of Seeing».

Holdt seg inne

– Når det er en spesiell dato det pekes på så tar du forholdsregler. Da holder du deg inne, sier Christian Tybring-Gjedde.

Trusselbrevet viste til en dato – «sees 26.2 kl. 20».

Christian Tybring-Gjedde forklarte at de hadde holdt seg hjemme den kvelden. Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, stilte flere ganger spørsmål til Christian Tybring-Gjedde om hva han gjorde 26. februar 2019.

ANKOMMER: Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring‐Gjedde sammen med bistandsadvokat Hermann Skard onsdag morgen. Foto: Terje Ben / NTB

Han sa han ikke husket, men at han trolig var på Stortinget siden det var en vanlig dag.

Ettersom Tybring-Gjedde ikke husker noe spesielt om denne datoen, måtte Elden til slutt si rett ut hva han prøver å få fram:

– Tiltalen går på at du ble hindret i din virksomhet, sier Elden.

Både stortingsrepresentanten og ektefellen vitnet i retten i dag som fornærmede.

Konvolutten som ble sendt til Wara/Bertheussen. Dette brevet ble sendt til Wara/Bertheussen. Brevet som ble sendt til Tybring-Gjedde. Konvolutten som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde.

Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fortalte i retten onsdag at hun var redd etter at hun mottok trusselbrevet og at hun nå føler seg dolket i ryggen av Bertheussen.

Mistanken økte

Hun fortalte hvor vanskelig det var å være en del av en Messenger-gruppe, der mistanken mot ett av medlemmene; Laila Bertheussen, ble større og større.

– Jeg hadde ansvar for et departement som hadde underliggende etater som jobbet med dette. Det var en vanskelig situasjon, og jeg var redd for å ikke bli trodd.

Til slutt varslet Tybring-Gjedde via en departementsråd om Bertheussen.

– Jeg var redd for ikke å bli trodde, eller være en som kastet ved på bålet.

Hun fortalte at det var flere ting ved Laila Bertheussen som gjorde at mistanken økte. De andre medlemmene, som blant annet er daglig leder Rita Karlsen i Human Rights Service, begynte å ringe hverandre utenom Messenger-gruppa for å snakke om situasjonen.

– Fjasegruppe med kattebilder

Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier gruppa egentlig var en fjasegruppe med kattebilder og kakeoppskrifter og en del kraftige uttrykk. Men etterhvert var det flere og flere hendelser mot Bertheussens hjem og flere og flere ting daværende samfunnssikerhetsminister stusset på.

– Hun sa at hun følte seg overvåket av sikkerhetsinstallasjonene.

– Hun ble mer og mer intens. Vi opplevde at det var mer og mer konkret. At hun faktisk mente det andre tullet med.

– Vi syntes det var snodig at hun hadde kartlagt personen i Ways of Seeing så inngående. Vi syntes ikke det var så morsomt lenger, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Laila Bertheussen har også forklart i retten at det var mye problemer med sikkerhetsfirmaet, og at overvåkingskameraer ofte var ute av drift. På spørsmål fra bistandsadvokaten sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde at inntrykket av firmaet var veldig bra.