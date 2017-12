Tybring-Gjedde langa ut mot fleirtalet på Stortinget

I går bestemte fleirtalet at Stortinget skal hastebehandle eit forslag om at stortingsrepresentantar og vararepresentantar ikkje kan bli valde til Nobelkomiteen. Forslaget gjer at det ikkje er mogleg å velje Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen sjølv om Frp har valt Hagen som sin kandidat. Hagen er vararepresentant til Stortinget for Frp.

Frå talarstolen i Stortinget kom Frp-representant Christian Tybring-Gjedde, som var ein av dei som foreslo Hagen som kandidat til nobelkomiteen, med eit personleg og kjensleladd innlegg:

– Arbeidarpartiet har drive eit uverdig og politisk spel i denne saka, og brukt Stortinget som sin eigen leikeplass. KrF seier at den påståtte nestekjærleiken kanskje vil gi Carl I. Hagen ein pensjonsslipp i posten. Men han skal døy i skam i det han har gjort i 30 år i norsk politikk både for media og det norske folk. Og illojaliteten til Venstre i denne saka talar for seg sjølv.

Etter innlegget i Stortinget utdjupar Tybring-Gjedde synspunktet sitt til NRK, og seier dette kan få konsekvensar:

– Illojaliteten til Venstre i denne saka gjer at vi blir usikre på om dei vil stå ved inngåtte avtalar. Då melder Venstre seg sjølv ut av regjeringsdiskusjonen. Det vil eg minne stortingsgruppa, fylkeslaga og veljarane våre om.

Vil ha nytt regelverk

Både Ap, Sp, SV, Venstre, KrF og Raudt tok ordet i debatten og argumenterte for at vararepresentantar ikkje kan veljast inn i Nobelkomiteen.

Venstreleiar Trine Skei Grande sa under debatten at Venstre hadde håpa at Stortinget kunne ta seg betre tid og gå gjennom heile regelverket. Ho meiner det er eit mål å samle Stortinget om eit nytt regelverk.

– Prosessen hadde stått seg på at vi tok oss tid til å puste med magen og gå gjennom alle forslaga før vi gjekk til val, sa Grande frå talarstolen før ho sa at Venstre stemmer for forslaget om at stortingsrepresentantar og vararepresentantar ikkje skal bli valt inn i Nobelkomiteen.

Venstreleiar Trine Skei Grande hadde håpa Stortinget kunne teke seg betre tid og gå gjennom regelverket for kven som kan sitje i Nobelkomiteen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi er vitne til eit stykke trist politisk teater regissert av stortingsgruppene til Høgre og Frp, sa SV-leiar Audun Lysbakken under debatten.

Lysbakken hevda striden ikkje handlar om Hagen som person, men om eit viktig prinsipp, og at det er regjeringspartia som får Nobel-striden til å handle om Hagen.

Ber Jagland trekke seg

Parlamentarisk leiar for Høgre, Trond Helleland, sa at dei ikkje kan støtte forslaget til fleirtalet i dag fordi dei meiner forslaget har kome på bordet fordi det er Carl I. Hagen som er foreslått. Helleland meiner difor fleirtalet prøver å straffe Frp.

Men Høgre støttar forslaget om at det skal greiast ut om personar med leiarverv i internasjonale organisasjonar kan bli valde inn i Nobelkomiteen. Samtidig oppmoda generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet om å trekke seg frå komiteen.

Parlamentarisk leiar i Høgre, Trond Helleland, støttar forslaget om å greie ut om personar med leiarverv i internasjonale organisasjonar kan bli valde inn i Nobelkomiteen, men vil ikkje støtte forslaget som gjer at Carl I. Hagen ikkje kan veljast no. Foto: Stortinget

Han fekk støtte frå blant andre parlamentarisk leiar i Senterpartiet, Marit Arnstad:

– Det er opplagt at Thorbjørn Jagland bør vurdere plassen sin for resten av den perioden han er vald inn for, sa ho frå talarstolen på Stortinget.