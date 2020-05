Tybring-Gjedde krev orsaking etter krangel – får nei frå Solberg

Tybring-Gjedde gjekk i protest frå stortingssalen i går, etter ein diskusjon om kvoteflyktningar. No ber han utanriksministeren beklage det Frp kallar rasistiske undertonar frå utanriksministeren.

Erna Solberg meiner det ikkje er nokon grunn til å be om orsaking.

– Alle som går inn og ser den diskusjonen, ser at det ikkje er noko grunnlag for å be om orsaking, seier statsministeren til NRK etter onsdagens spørjetime.

Utanriksministeren har ingenting å orsake, seier statsminister Erna Solberg (H) Foto: Vidar Ruud / Scanpix

Rasistiske undertonar

Tybring-Gjedde ville i går ha svar på om utanriksministeren var stolt av å ta imot 3000 kvoteflyktningar i diskusjonen som til slutt vart personleg.

For han ville også ha svar på om Søreide har kontakt med flyktningar i sitt eige nabolag. Det var TV 2 som omtala saka først.

Ønskjer orsaking etter heftig debatt om kvoteflyktningar Foto: Siv Sandvik / NRK

Søreide svara at ho bur i ein av bydelane med flest minoritetar, og trivst godt med det.

Anna innstilling til menneske

– Å sitte på kafé går sikkert bra for utanriksministeren, men det er ikkje det dette handlar om, sa Tybring-Gjedde. Søreide svara at ho ikkje opplever bydelen sin først og fremst ved å sitte på kafé, men ved å snakke med naboar og ha kontakt med menneske i bydelen. Det går faktisk heilt fint, sa ho, og la til:

– Men det kan faktisk vere fordi eg har ei litt anna innstilling til menneske som kjem frå et anna stad enn det representanten legger for dagen. Det fokuset Tybring-Gjedde har, er problemfokus. Tybring-Gjedde blei så provosert at han forlèt talarstolen.

Mykje temperament

Tybring-Gjedde oppfatta utanriksministeren som både nedlatande og stigmatiserande. Men innrømmer også at han kanskje drog den litt langt.

– Eg blei ikkje sint. Men eg har mykje temperament. Det skal eg gjere innrømme, seier Tybring-Gjedde til NRK onsdag.

– Eg opplevde at det var ein rasistisk undertone i det. Det reagerte eg på, seier partileiar i Frp Siv Jensen.

– Ventar du ei orsaking, slik Tybring- Gjedde gjer?

– Nei, eg er oppteken av å få klargjort om regjeringa står for ein streng og ansvarleg asyl- og innvandringspolitikk eller om dei no er i ferd med å liberalisere, seier Jensen.

Siv Jensen (Frp) reagerer på utanriksministeren Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Personleg

– Eg syns at debatten i går blei både personleg og direkte frå begge deltakarane. Tybring-Gjedde gav også karakteristikkar av utanriksministeren og andre, seier Erna Solberg.

– Siv Jensen meiner utsegna frå utanriksministeren antydar til at Frp har rasistiske undertonar. Kva tenkjer du om det?

– Det er å trekke det langt vekk frå kva ho sa, seier Solberg.

Ultimatum

Siv Jensen sa til VG i går at det er uaktuelt for Frp å støtte eit budsjett for 2021 der regjeringa legg opp til å ta imot 3000 kvoteflyktningar.

– Kor mange kvoteflyktningar kan de godta, viss de skal vere med å støtte regjeringa sitt budsjett?

– Er det opp til oss, skal vi helst ikkje ha nokon. Så vi vil ha det talet lågast mogleg.

– Men kor mange kan de godta?

– Frp sitt utgangspunkt er færrast mogleg.

Statsminister Solberg svara at dei styrer på grunnlag av regjeringserklæringa som også Frp var med på.

– 3000 kvoteflyktningar var noko me blei samde om på Granavollen. Regjeringa har sagt me styrer på Granavollen. Då er det eit premiss for vårt budsjettarbeid, svarar statsministeren.