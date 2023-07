Twitter-endringer setter fart i politiets arbeid

Lørdag kveld meldte eieren av Twitter, Elon Musk, at gratis-brukere på appen nå kan bare lese 1000 meldinger om dagen.

Nyopprettede gratis-kontoer er begrenset til 500 meldinger om dagen.

Verifiserte kontoer derimot, som koster penger å ha, kan lese 60.000 meldinger.

Musk har tidligere uttrykt misnøye med KI-selskaper som OpenAI for at de angivelig bruker data fra Twitter for å trene opp KI-verktøyet ChatGPT. Foto: Susan Walsh / AP

Politiet jobber med å ta eierskap

Politiet tok i bruk Twitter for å formidle informasjon til offentligheten i 2011. I mangel på noe annet ble Twitter valgt, skriver politiet i e-post til NRK.

Politiet bruker ofte Twitter til å informere. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Twitter er en kommersiell aktør som vi ikke har noen kontroll med. Vi jobber nå med å ta eierskap og kontroll med plattformen som brukes for informasjon fra politiet, skriver pressevakt Roar Hanssen i politidirektoratet.

– Utviklingen i Twitter den siste tiden har gjort at vi nå ytterligere setter fart på dette arbeidet, skriver Hanssen.

Operasjonssentralens bruk av Twitter vil bli avviklet når politiet er trygge på at de når ut med informasjonen.

Videre skriver de at i overgangsperioden vil de publisere på både Twitter og politiet.no.

De understreker at det per nå ikke er satt dato for avvikling.

– Om Twitter skulle slutte å fungere har politiet egne plattformer som politiet.no og har tett kontakt med pressen for å spre informasjon, skriver Hanssen.

Følger med på utviklingen

Kommunikasjonsrådgiver ved Oslo brann- og redningsetat, Hege Aas, sier at det er svært sjeldent de bruker Twitter til forebyggende kunnskap.

Kommunikasjonsrådgiver, Hege Aas, sier de følger med på utviklingen på Twitter. Foto: Oslo brann- og redningsetat

– Twitter er en kanal vi benytter for å informere om hendelser. En rekke medier følger oss her for å fange opp hendelser. Forebyggende kommunikasjon rettet mot Oslos innbyggere gjør vi gjennom Facebook, Instagram, mediene og øvrige kanaler vi besitter.

Aas sier også at de for øyeblikket ikke har oppdaget at Twitter meldingene når ut til færre.

– Hvilke grep tar dere nå for å håndtere de nye endringene?

– Vi følger med på utviklingen, og vil vurdere alternative kanaler dersom vi ser det blir behov for det.

– Kritiske samfunnsaktører må se på Twitter som et tilleggsvarsel

IT-ekspert Torgeir Waterhouse peker på at endringene delvis handler om at det er mange som gjenbruker dataen andre steder.

Torgeir Waterhouse sier at samfunnskritiske aktører ikke kan basere seg på Twitter. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Videre sier han at de nye endringene viser at samfunnskritiske aktører, slik som politiet og brannvesenet, ikke kan basere seg på Twitter.

– Én ting er den siste endringen, hvis du ser alle endringene som er gjort så er det helt opplagt at alle samfunnskritiske aktører som bruker Twitter til å varsle må se på Twitter som et tilleggsvarsel, sier eksperten.

På spørsmål om hva Waterhouse mener skal til for at Elon Musk skal snu, sier han at det utelukkende handler om å erfare hvordan de nye endringene vil slå ut.

– Hvis dette slår ut bra for Twitter så vil de nok fortsette med dette.

– Og vi ser jo hvordan det er gjort mange endringer i det siste. Det tyder på at de leter etter løsninger som fungerer godt, og hvis dette virker som det fungerer godt, så vil de nok videreføre det.

– Hvis det ikke fungerer sånn som de ønsker så vil de antakelig justere og justere til de finner noe de opplever fungerer, sier Waterhouse.

Aktive brukere av Twitter

Bystyrerepresentant i MDG, Eivind Trædal, bruker Twitter selv. Han mener endringene ødelegger profesjonaliteten i appen.

Eivind Trædal sier han fremdeles blir værende på Twitter. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Det virker jo som en veldig effektiv måte å ødelegge hele profesjonaliteten i appen på, ettersom de fleste scroller gjennom 600 meldinger ganske kjapt, sier bystyrerepresentanten.

Også samfunnsdebattant, Jan Arild Snoen bruker Twitter aktivt. Han sier at Twitter har en dominerende posisjon innenfor den typen segment av sosiale medier.

Samfunnsdebattant, Jan Arild Snoen mener det ikke er godt nok alternativ til Twitter akkurat nå. Foto: Privat

– Fordi alle er der. Dette er jo en klassisk greie. Alle er der, og alle er der fordi det er gratis for brukeren. Og hvis det ikke er det lenger, så vil bare den harde kjerne kanskje kunne være villig.