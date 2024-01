Tvang kollega til å selge dop og kjøre pirattaxi i to år – dømt til fem års fengsel

En mann i 20-årene ble av tingretten denne uken dømt til fengsel i fem år for grov menneskehandel.

Retten la til grunn at mannen over en periode på over to år hadde tvunget sin kollega til å oppbevare og selge narkotika, kjøre pirattaxi og gjøre ærender.

Mannen som var offer for tvangsarbeidet, hadde et sjeldent syndrom. Dette gjorde ham særlig sårbar for trusler og utnyttelse, skriver retten.

Historisk dom

– Dommen er den første av sitt slag i Norge, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Hun førte saken i tingretten.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen sier hun er svært tilfreds med at tingretten er enig i at den tvangen og de truslene fornærmede ble utsatt for er menneskehandel. Her fra en annen rettssak i 2021. Foto: Tonje Grimstad

Dommen er en av få som omhandler menneskehandel, forteller Pettersen.

Aldri før har en person blitt dømt for menneskehandel etter å ha utnyttet noen til å begå narkotikakriminalitet.

Statsadvokaten håper at dommen kan føre til at politiet fremover tenker bredt om hva som kan være menneskehandel.

– Det er ikke uvanlig at personer som av ulike grunner er sårbare blir utnyttet i de kriminelle miljøene, sier Pettersen.

Hun mener dommen gir et viktig signal til bakmennene om at de ikke bare risikerer straff for egen kriminalitet, men også for å utnytte andre til å begå straffbare handlinger for seg.

Kom i gjeld etter nakenbilde

Tiltalte har i all hovedsak benektet straffskyld.

Han forklarte i retten at han aldri hadde tvunget sin kollega til noe.

Dommen er ikke rettskraftig. Tiltaltes forsvarer, advokat Per Zimmer, skriver i en tekstmelding til NRK at de vil vurdere å anke.

Mannens forsvarer, advokat Per Zimmer, sier de vurderer å anke dommen. Bildet er fra en annen rettsak i 2022 . Foto: Lisa Rypeng

Det fremgår av dommen at retten har lagt avgjørende vekt på fornærmedes forklaring.

Ifølge fornærmede var bakgrunnen for tvangsarbeidet at tiltalte fortalte ham at han hadde kommet i gjeld.

Dette skal ha skjedd etter at han hadde sendt et nakenbilde av seg selv til en jente på Instagram.

Mannen i 20-årene fortalte sin kollega at dersom pengene ikke ble betalt, ville bildet spres og han og familien hans ville bli utsatt for vold.

For å skaffe penger til å betale den påståtte gjelden, tok fornærmede opp et forbrukslån.

Men lånet dekket ikke gjelden, og han begynte å oppbevare og selge narkotika for tiltalte.

«Kummerlig og nedverdigende»

Etter hvert kjørte fornærmede såpass mye i forbindelse med narkotikaomsetningen og ærender han måtte gjøre for tiltalte, at han så seg nødt til å flytte til en annen by for å redusere bompengeutgifter, bensin og tidsbruk.

Etter hvert økte gjelden.

Fornærmede solgte da bilen sin og begynte å kjøre pirattaxi.

Han beskriver dette som den verste perioden og at han ble kontrollerte med jernhånd.

Tiltalte skal ha krevd at han kjørte pirattaxi for 12.000 kroner i uken. Hvis han ikke tjente inn denne summen, måtte han låne penger av foreldrene sine.

Opp mot fire ganger om dagen måtte fornærmede komme til tiltalte med kontanter.

I en periode over flere måneder sov han i en bil utenfor huset der tiltalte bodde, slik at tiltalte hadde kontroll på ham. Utover høsten og vinteren ble det kaldt.

«Svært kummerlig og nedverdigende som også har gått utover den personlige hygiene», skriver retten om dette.

For å vise hvor han befant seg ,måtte fornærmede sende skjermbilde av sin posisjon på Snapchat.

Steroider og seksuelle tjenester

Som et ytterligere forsøk på å få penger fra fornærmede, skal tiltalte ha prøvd å få ham til å selge seksuelle tjenester.

Det ble opprettet en annonse, men fornærmede møtte aldri noen fysisk.

Tiltalte skal også ha gitt fornærmede beskjed om at han måtte blir sterk. Med dette som mål, skal tiltalte ha satt steroidesprøyter på ham.

Som følge av det han ble utsatt for, fikk fornærmede store psykiske belastninger, skriver retten.

Under hovedforhandlingen i november måtte tiltalte forlate rommet når fornærmede skulle forklare seg.

– Jeg er redd for ham. Det har jeg vært i flere år, for han har jo styrt fem år av livet mitt, forklarte fornærmede.

– Hva er du redd for? spurte dommeren.

– At han skal ta livet av familien min og meg.

Tiltalte ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning. NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten til fornærmede, som ikke ønsker å kommentere saken.