Audun Lysbakken (SV) er uroa for at Høgre og Frp har signalisert at dei vil samarbeide med Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) lokalt.

I partileiardebatten på TV 2 onsdag kveld skuldar han Trym Aafløy i FNB Bergen for å ville skru klokka tilbake til ein gamal måte å styre byen på - «med dårleg luft, klimagassutslepp, kø og kaos».

– FNB kjem til å samarbeide med høgresida. Då får folk masse usosial høgrepolitikk på kjøpet: Du får forskjellspolitikken frå «Downton Abbey» og transportpolitikken frå «Mad Max». Og det er ein veldig dårleg ide, seier Lysbakken.

Også Ap-leiar Jonas Gahr Støre uttrykte sin skepsis til den slags samarbeidskoalisjonar.

– Dersom Høgre kjem i posisjon til veka, skal dei gjere det med Frp og bompengepartiet. Eg seier lukke til. Det kjem til å bli meir diskusjon og forhandlingar, mens kutt i klimautslepp blir det marginalt av, seier Støre.

DEBATT: F.v. Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Audun Lysbakken (SV), Une Aina Bastholm (MDG), Bjørnar Moxnes (R), programleiar Arill Riise, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp), og Erna Solberg (H). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Jensen utfordra Støre

Temaa for kveldens debatt er lange skuledagar, kommunesamanslåing og om det er plass til bilen i eit klimavennleg Noreg.

Først ut var bil versus klima, der Siv Jensen (Frp) utfordrar Jonas Gahr Støre (Ap) på kva han eigentleg vil gjere med bompengane:

– Det er heilt i det blå kva leiaren til Ap meiner - vil han stemme for reduksjon av bompengar på 18,5 milliardar kroner i by eller bygd, eller vil han det ikkje?

– Eg stemmer for å auke det vi betalar saman for kollektivtrafikk i byane. Eg stemmer for å kutte bom i distrikta, så det blir rimelegare å køyre der. Men eg stemmer imot at kommunane skal ta frå velferd og betale til veg, svarar Støre.

– Så du vil gjere det dyrare for folk å køyre i byane, skyt Jensen inn.

– Eg stemmer imot det som kan auke utslepp i by og få tilbake trafikk, kork og kaos. Eg må seie det til deg, Siv Jensen, du gjekk til val i 2013 og garanterte å fjerne alle bomstasjonar. Det har vore ein auke på 24 prosent, parerer Støre.

VENSTRESIDA: F.v. Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve S. Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

KrF er mot lange skuledagar

Etter kvart kom debatten inn på lengre skuledagar.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad vil styrke skulefritidsordninga (SFO), men halde det valfritt for foreldra å få velje sjølv.

– Men du stiller deg ikkje til korleis kvardagen faktisk er for folk. Det er ikkje slik at foreldra vil tenke at dei blir fråteke noko om dei ikkje må smørje matpakkar. Mange barn kjem på skulen utan mat. Du må sjå alle desse, seier Lysbakken.

Statsminister Erna Solberg (H) er oppteken av å følgje opp svake elevar med andre tiltak, og åtvarar mot å fjerne testinga av kompetansen til elevane.

MDGs Une Bastholm meiner den største utfordringa innan utdanning er å hindre at elevar droppar ut av skulen.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner det kan hjelpe å droppe skattelette til «dei rike sponsorane til Frp og Høgre», og heller bruke pengar på gratis SFO og gratis skulemat.

Sp mot H i kommunedebatt

Til slutt debatterte partileiarane samanslåing av kommunar.

Statsminister Erna Solberg (H) meiner små kommunar vil ha problem med å rekruttere arbeidskraft.

– Noreg endrar seg. Då må vi sørge for å endre politikken og strukturane så vi gir dei beste tenestene til folk, seier ho.

HØGRESIDA: F.v. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Sp-leiar Trygve S. Vedum er svært usamd.

– Det er i dei store kommunane at folk er minst nøgde med tenestene. Men Høgre trur at berre det blir stort, så blir det bra, seier han, og held fram:

– Det er ikkje slik at folk drøymer om å komme på den største sjukeheimen i Noreg, men om å ha tenestene lokalt, seier Vedum.

Jensen: – Her er du ikkje ærleg, Vedum

Sp-leiaren får eit spark frå Frp-leiar Siv Jensen for å «slenge rundt seg med ordet sentralisering».

– Her er du ikkje ærleg. Du lèt som at Sp ikkje har ein politisk historie. Sanninga er at sist du sat i regjering, blei det færre gardsbruk og fleire flytta til dei store byane. Du innførte eigedomsskatt i distrikta. Du la ned fødetilbodet på Rjukan, Steigan, Orkdal, Valdres og Lærdal. Du sentraliserte med begge henda, seier Jensen.

Vedum svarer med at andre fødeavdelingar blir lagt ned under Solberg-regjeringa og at folk er i opprør mot politireforma.

– Sentraliseringspolitikken er feilslått. Derfor blir det opprør og uvisse rundt omkring i Noreg, seier han.

