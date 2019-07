TV 2: Krekars svigersønn pågrepet etter terrordom

Det melder TV 2.

Svigersønnen skal ha oppholdstillatelse i Norge, men han er registrert bosatt i England. 36-åringen ble dømt til syv og et halvt år i fengsel i Bolzano mandag.

Ifølge VG skal svigersønnen være pågrepet i England.

Skal ha deltatt i strategiarbeid

Svigersønnen har, ifølge NTB, deltatt i økonomistyringen og fastleggingen av strategien i nettverket Rawti Shax, og har formidlet beskjeder til mulla Krekar i Kongsvinger fengsel.

Fakta om mulla Krekar Ekspandér faktaboks 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.

12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevdet Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krevde ham utlevert.

Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

Ifølge Justisdepartementet foreligger det ingen utleveringsbegjæring fra Italia, men Krekar ble likevel pågrepet av PST samme kveld som dommen falt i Italia på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter. (Kilde: NTB)

Rawti Shax, som den italienske dommen betegner som et terrornettverk, beskriver mulla Krekar som et politisk og filosofisk manifest.

Krekars forsvarer Brynjar Meling sier til NRK at han ikke har snakket med sin klient, og at han derfor ikke kan kommentere den siste pågripelsen.

PST vil ikke pågripe de to andre

– PST er kjent med at han er en av dem som mandag ble domfelt i Italia og dermed internasjonalt etterlyst, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Han forteller at PSTs vurdering av de to andre norske statsborgerne som ble dømt i Italia, er den samme som for to dager siden.

– De er norske statsborgere, og som det kom fram i retten i går så er formålet med en pågripelse utlevering til straffeforfølgelse i Italia. Det formålet er ikke der med de andre som ikke kan utleveres til Italia, sier Hugubakken.

Varetektsfengslet

Krekar sitter for tiden i varetektsfengsel som følge av terrordommen i Italia der han ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Italienske myndigheter har sagt at de ønsker Krekar utlevert, mens Krekar selv ga uttrykk for at han frykter for egen sikkerhet dersom han blir utlevert.

– Italia sier at mulla Krekar har en terrororganisasjon, men jeg tilhører ingen terrororganisasjon eller noen annen gruppe. Dette er en politisk sak, sa Krekar under fengslingsmøtet onsdag denne uken.

Italia har bekreftet overfor NRK at de vil be om at Krekar utleveres. Ifølge Justisdepartementet foreligger det ingen utleveringsbegjæring fra Italia, men Krekar ble likevel pågrepet av PST samme kveld som dommen falt i Italia på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.