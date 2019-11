TV 2 retter ti saker i sin Giske-dekning

Trond Giske forteller at medias dekning av varslene han fikk mot seg var grunnen til at han valgte å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Giske forteller om møter og prosesser i Arbeiderpartiet, der de håndterte varslene mot ham og ble enige om en vei videre. Men han forteller videre at alt trykket fra media, gjorde at den helhetlige påkjenningen ble for mye for Giske. – Grunnen til at jeg ble sykemeldt 22. desember i 2017 var at grensene for hva som kunne publiseres forsvant. Plutselig kunne enhver tekstmelding, samtale, invitasjon til å drikke kaffe eller om å møtes på en bar bli publisert, uten at bakgrunnen ble sjekket, sier Giske.