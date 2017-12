TV 2-ledelsen tar avstand fra Wathne-intervju

«Vi vil likevel være tydelige på at vi i ledelsen tar avstand fra hvordan Davy valgte å kommentere konkrete hendelser i TV 2 – både i Dagsnytt 18 fredag og senere intervjuer. Dette er også formidlet direkte til Davy».

Dette er noe av innholdet i en internmelding som ble sendt ut av organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand, til kanalens ansatte søndag kveld.

Saken ble først omtalt av DN som har fått tilgang til meldingen.

Varslinger fra både menn og kvinner

– Dette var en intern melding til våre medarbeidere. Den ønsker vi ikke å gi en ytterligere kommentar til, skriver Willand til NRK på en tekstmelding.

Det ble torsdag forrige uke kjent at Wathne slutter i TV 2, grunnet grov språkbruk og «sexistisk» og «trakasserende» oppførsel. Dette skal ha gjort det vanskelig for flere av kollegene å forholde seg til Wathne.

I et intervju med NRK på Dagsnytt fredag, forteller Wathne om flere episoder med TV 2-kolleger.

– Når det kommer til humor og sjargong, reagerer de på det sexistiske. Det synes jeg er trist og leit, fordi jeg har aldri selv oppfattet at jeg har opptrådt med slibrigheter Når vi sitter flere menn før Fotballekstra-sending, så er vi kanskje ikke så taktfulle og respekterende nok til å holde tonen på en slikt nivå som unge kvinner er komfortable med, sa Wathne til NRK.

Willand understreker i internmeldingen at det ikke vil få negative konsekvenser å varsle om arbeidsforhold. Hun nevner videre at alle har et arbeidstakervern, og at berørte skal få nødvendig oppfølging.

«Vi har vært åpne om at det er et bredt omfang av varslinger som var årsaken til dialogen med Davy. Det vil si at varslingene kommer fra flere steder, fra både menn og kvinner og i ulike posisjoner og fagmiljøer» skriver Willand.

– Ferdig med saken

Til DN sier den tidligere sportssankeren at hans tid i TV 2 er over, og henviser til Willand for flere spørsmål.

– Jeg har sluttet i TV 2, er ute derfra og er ferdig med saken, sier Wathne.

Han beklaget torsdag at kolleger hadde oppfattet ham på denne måten.

– Det er klart det er vondt for meg høre at jeg har vært en miljøforurenser hos TV 2, og at kvinnelige kolleger har gruet seg til å komme på jobb på grunn av meg. Jeg kan skjønne at min røffe tone kan bli oppfattet feil, og at enkelte da kan se på meg som "en gammel gris", sa han da til NRK.

Wathne valgte selv å slutte i kanalen før ledelsen hadde behandlet saken ferdig.

Flere TV 2-saker

TV 2 har i kjølvannet av MeToo-kampanjen hatt flere saker oppe.

OVERRASKET: Medieprofil Aleksander Schau under Ukeslutt tidligere i høst etter hans Twitter-remse om seksuell trakassering og overgrep. Han sier der at han ble overrasket over at omfanget var så stort. Foto: Truls Antonsen / NRK

Radioprofil Aleksander Schau tvitret tidligere i høst en rekke meldinger om seksuell trakassering og overgrep i mediebransjen, hvor fem av sakene var fra TV 2.

Det er også blitt kjent at sportsredaktør Vegard Jansen Hagen kjente til en trakasseringssak uten å gripe inn. Hagen er nå sykemeldt.

«Det gjør vondt å ta et generaloppgjør slik vi gjør nå, men det er nødvendig», skriver Willand til de ansatte søndag.