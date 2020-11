Politiet skjøt tåregass og sjokkgranater mot demonstranter i Paris lørdag. Demonstranter med ansiktsmasker hadde skutt opp fyrverkeri, satt opp barrikader og kastet stein.

De fleste demonstrerte fredelig, men noen mindre grupper barket sammen med politiet. To biler, en motorsykkel og bygningsmaterialer ble satt fyr på.

Tusenvis av mennesker demonstrerte også i byene Lille, Rennes, Strasbourg og andre byer. Reaksjonen kommer etter offentliggjøringen av en video som viser politivold.

Samtidig er et lovforslag om å forby offentliggjøring av bilder av politi i tjeneste til behandling i det franske senatet.

Ble banket av politiet

Spesielt én video har gitt lovforslaget et dårlig utgangspunkt.

Videoen viser hvordan politifolkene følger etter musikkprodusent Michel Zecler. Inne i musikkstudioet hans begynner de å slå ham. Grunnen skal være at han ikke brukte munnbind.

Musikkprodusenten Michel Zecler etter å ha blitt slått med politikøller. Han sier han håper politimennene blir straffet for hva de gjorde. Foto: AP

Opptaket fra et overvåkingskamera ble publisert av nettstedet Loopsider. Det har sjokkert selv president Emmanuel Macron. Macron skriver på facebooksiden sin at videoen av politiet er en skam for Frankrike.

Borgerrettsgrupper og journalister frykter lovforslaget skal gjøre det vanskeligere å avdekke politivold og hindre pressefriheten.

Lovforslagets formål er å hindre skade på politifolks «fysiske eller psykologiske integritet».

Loven er vedtatt i nasjonalforsamlingen, men skal sendes til senatet for godkjenning i januar.

Også i juni var det en rekke demonstrasjoner mot politivold i Frankrike. Det skjedde etter at flere filmer av hardhendt politibehandling ble publisert.

Politifolk marsjerte den gang i gatene for å forsvare seg mot kritikken.

Demonstrant med slagordet «Politiets rettighetsland» i Paris. Foto: Francois Mori / AP

Frykter for demokratiet

Saken samler et bredt lag av den franske befolkningen. Demonstrasjonene var organisert av journalister og borgerrettsgrupper. Mens militante fra det ytre høyre, til klimaforkjemper og De gule vestene sluttet seg til.

Demonstrantene bar plakater med slagord som «Hvem skal beskytte oss mot politiet?», «Stans politivolden» og «Demokratiet knust».

– Det som skjer i Paris er ekstremt bekymringsfullt og vi kan ikke la dette passere. Jeg har brukt to år med De gule vestene og jeg har sett all volden, sier Caroline Schatz, en av demonstrantene i Paris, til Reuters.