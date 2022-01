I tillegg til de bekreftede dødsfallene er minst tre personer savnet, melder Reuters.

Ulykken skjedde lørdag i delstaten Minas Gerais, sørøst i Brasil.

Turister hadde tatt turen ut på Furnas-innsjøen i mindre motorbåter. Innsjøen, som ligger om lag 420 kilometer nord for São Paulo, er med sine bratte fjellsider og fossefall et populært reisemål.

Videoer fra sosiale medier viser at båtene ligger nær en fjellvegg med en foss, da et stort fjellparti løsner og faller ned over turistene.

Ved dette området av innsjøen skal fjellpartiet ha løsnet og falt ned over turistbåtene. Foto: Brannvesenet i Minas Gerais / Reuters

En utenkelig tragedie

Andre turister lenger unna skal ha ropt for å advare da de ble oppmerksomme på fjellblokken som løsnet. Uten mulighet til å hjelpe ble de vitne til at steiner raste ned og traff minst to av båtene.

Pedro Aihara, en talsperson for brannvesenet i Minas Gerais, sa til Washington Post at tre kvinner og fire menn er bekreftet omkommet. De var del av en gruppe venner og familie på ferie sammen. Ingen av de ti personene om bord i båten, inkludert en tiåring, forventes å ha overlevd.

– Det er det tristeste i verden å tenke på at disse folkene i alle aldre, til og med barn, hadde det gøy og koste seg med den vakre innsjøen før en utenkelig tragedie inntraff, sa Aihara til avisen.

Leteaksjon pågår

32 mennesker skal være skadd i ulykken. Ni fikk alvorlige skader, og ble lagt inn på sykehus. Flere har fått benbrudd, og én person er innlagt i alvorlig tilstand med hodeskader.

Letemannskap ble sendt til stedet, og har lett etter savnede, både fra båter og ved dykking.

Brannmannskap leter etter savnede etter steinraset i Furnas-innsjøen i Brasil. Foto: Brannvesenet i Minas Gerais / Reuters

– Vi utfører søket på vannets overflate, og i vannet med dykkere. Etterforskningsarbeidet fortsetter. Vi jobber med vitner, familiemedlemmer og lokale bedrifter, sa sjefen for brann- og redningsetaten i Minas Gerais, Edgard Estevo.

Estevo sa tidlig at så mange som 20 kunne være savnet. Tallet ble kraftig nedjustert da det viste seg at mange hadde klart å ta seg til sykehus på egen hånd.

Dykkernes letearbeidet i innsjøen ble satt på vent over natten av sikkerhetsårsaker, men andre letemannskaper fortsatte letingen sent lørdag kveld.

Kraftig regn

Det har vært kraftig nedbør i sørøstlige Brasil de siste par ukene. Allerede har titusener måttet evakuere fra hjemmene sine i løpet av dette årets regntid.

Regnet er trolig årsaken til at steinblokken løsnet. Fjellformasjon i Furnas skal være sammensatt av sedimentære bergarter, som har lavere motstand mot vind og vann.

– I dag lider vi smerten av en tragedie i vår delstat, på grunn av kraftig regn, som forårsaket løsrivelse av en fjellvegg i Furnas-innsjøen i Capitólio, tvitret guvernør i Minas Gerais Romeu Zema.