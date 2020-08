Turister mener nordmenn tar lettere på koronaregler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For to uker siden åpnet Norge for turister fra flere land i Europa. Både nordmenn og turister slipper derfor innreisekarantene når de kommer fra et «grønt» land.

I ettertid har derimot Spania, Andorra og Belgia blitt «rødt» på grunn av høye smittetall. Det har også vært en økning i andelen tilfeller der personer har blitt smittet i utlandet.

En undersøkelse Opinion har utført for Røde Kors, viser at én av fire nordmenn tar lettere på enkle smitteverntiltak som håndvask og fysisk avstand.

Det har også de utenlandske turistene lagt merke til.

– Det er ganske travelt i gatene. Det føles litt rart å være i en slik folkemengde. Vi har vært isolert lenge, vi er ikke vant til det, sier belgiske Ya'nan Vorssilnenes, som har tatt turen til Vigelandsparken i Oslo.

ISOLERES I BELGIA: Ya'nan Vorssilnenes fra Belgia sier det er annerledes å være i Norge. Her er de ikke like isolert som de har vært i hjemlandet. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Hun og familien har vært i Norge i ni dager, og kom derfor før Belgia ble merket som rødt torsdag ettermiddag.

I Belgia må de bruke munnbind når de er ute blant andre. De må også holde seg hjemme så mye som mulig.

– Vi kan heller ikke være i en gruppe på mer enn fem personer, sier hun.

I Belgia er det registrert 39.8 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, så selv om landet har hatt strenge tiltak, har de ikke klart å holde tallene nede.

PÅBUDT MED MUNNBIND: Flere bruker munnbind i Antwerp, Belgia. Foto: John Thys / AFP

Les: Belgia blir rødt fra lørdag

Mener nordmenn ikke tenker på avstandsregelen

På butikker, restauranter og på bussen står det at nordmenn bør holde en meters avstand. Nederlandske Veerle Jansen sier at hun legger merke til få nordmenn som følger reglene.

– Jeg synes det er morsomt at det er en meters avstand her, for i Nederland er det en og en halv meter. Etter min mening, virker det ikke som at folk tenker på det her, sier hun.

I slutten av april ble det bestemt at nordmenn skulle holde en meter, og ikke to meter som det var før.

Jansen synes folk sitter altfor nært på restaurantene i Oslo.

– I Nederland er det strengt. Det må være en og en halv meters avstand mellom bordene, og vi må bruke munnbind på offentlig transport.

Nederland har 16.5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Norge ligger på 3.6. Jansen og Lex Rejmekars skal reise rundt i Norge i to uker og er ikke bekymret.

– Jeg ser forskjellen, men det føles ikke utrygt her, sier hun.

ENDRET RESTAURANTEN: På restauranten «Mediamatic» i Amsterdam ble det satt opp glasshus, slik at man kunne spise på en trygg måte. Bildet ble tatt 1. juni i år. Foto: Peter Dejong / AP

Les: FHI: Flere begynner å bli slappe med smittevernrådene

– I Spania er det kritisk. Du må bruke munnbind

Ricardio Castellanos kommer fra Spania, men jobber til vanlig som ballettdanser i Oslo. I sommer har han vært hjemme i Barcelona.

På tirsdag ankom han Norge sammen med moren sin.

Smittetallene i Spania ligger på 60.2 per 100.000 innbyggere. Forrige fredag ble derfor landet merket rødt, og man må i en tidagers innreisekarantene når man ankommer Norge.

KOSER SEG PÅ STRANDEN: Smittetallene i Barcelona er på 53,6 per 100 000 innbyggere. Likevel velger flere å ta turen på stranden Bogatell i Barcelona. Foto: Albert Gea / Reuters

Castellanos er i karantene. Det er greit å være ute blant folk, så lenger man holder god avstand og holder nærkontakt kun med de man bor med. Han har også tatt flere tester, som har vist seg å være negative.

– For meg er det litt rart å komme til Norge. Vi er veldig oppmerksomme, fordi i Spania er det kritisk. Du må bruke munnbind, du må bruke desinfiseringsmiddel hele tiden, sier han.

Castellanos synes det var rart å se at ingen i Norge, selv ikke vaktene, går med munnbind.

BRUKER MUNNBIND: Ricardio Castellanos fra Spania bruker munnbind på offentlige steder, slik som de gjør i Spania. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Kriteriene til FHI er: Ekspandér faktaboks Regionen må ha færre enn 20 nye smittede pr. 100.000 innbyggere i gjennomsnitt de siste to ukene.

Regionen må også ha færre enn 0,5 nye innleggelser på intensivavdeling pr. 100.000 innbyggere som snitt de siste to ukene.

Andelen positive prøver må være under 5 prosent.

Smittetallene økte etter at grensene ble åpnet

Line Vold i FHI sier i en pressekonferanse fredag at flere av de nye lokale smittetilfellene stammer fra utenlandsreiser, og advarer mot at det er fullt mulig å bli smittet selv i land med grønn status.

56 personer har blitt smittet i utlandet de siste to ukene. Ni av dem har blitt smittet i «grønne land», sier Vold.

– Det er viktig å huske på at de fleste land har et høyere smittepress enn det Norge har, sier hun.

De siste ukene har landet også sett flere lokale smitteutbrudd, både i Bergen, Trondheim, Moss, Sveio og på Hurtigruten.

– Flere er knyttet til utenlandsreiser, sier Vold.

SLIK SER DET UT: Den 30. juli ble også Belgia merket rødt. Landene som er merket grønt kan du reise til uten å havne i karantene. Foto: Illutstrasjon: FHI

Kan bli aktuelt å bruke munnbind i Norge

Flere flyselskap krever at passasjerer bruker munnbind.

Vold i FHI sier de er opptatt av at folk bruk munnbind riktig, og at folk sørger for at den dekker munnen og nesen.

– Munnbind kan ved en eventuell oppblussing nasjonalt eller lokalt bli aktuelt å anbefale i Norge. For eksempel i situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde avstandskravene, sier hun.

I midten av august vil FHI sende departementet en ny vurdering om munnbind.