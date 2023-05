For nær to uker siden skrev NRK at den foreslåtte pensjonsveksten vil være på rundt 8 prosent.

I et intervju mandag bekrefter finansminister Trygve Slagsvold Vedum dette.

– Det blir et skikkelig løft for pensjonistene i årets oppgjør. I revidert nasjonalbudsjett la vi inn et grunnlag for et oppgjør på 8,5 prosent, sier Vedum.

Det betyr tidenes oppgjør for landets pensjonister og en rekordstor utbetaling i juni.

Finansministeren sier det er flere eldre som har slitt med prisøkningene den siste tiden. Han er derfor godt fornøyd med oppgjøret for pensjonistene i år. Illustrasjon: Gorm Kallestad / NTB

– Med den prisveksten vi har sett de siste årene er dette en veldig riktig prioritering.

Regjeringen presenterer årets trygdeoppgjør på tirsdag.

Møter krav fra Pensjonistforbundet

Vedum ønsket ikke å være nøyaktig ned til minste desimal, men sa at økningen ville bli på om lag 8,5 prosent.

Sett i kroner vil en pensjon på 450 000 vil da øke med 38.250 kroner.

En inntekt på 300.000 vil øke med 25.500 kroner.

Dette møter kravene fra Pensjonistforbundet, som har hatt et ønske om 8,54 prosent økning av alderspensjonene.

Regjeringen har beregnet at prisveksten i 2023 vil lande på omtrent 5,4 prosent. Særlig i matbutikkene merker folk prisøknignene. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Regjeringen gir også skatteletter til dem med lavest pensjon.

– I tillegg har vi et skattekutt for dem som har pensjoner under 370.000 kroner, sier Vedum.

Totalt kommer økningen i ytelser til å koste regjeringen om lag 10 milliarder kroner.

– Det er et stort løft og en satsing i årets reviderte budsjett. Dette har vi lagt inn rom for, sier han.

Ny modell

Grunnen til at årets oppgjør blir så godt for pensjonistene, er at metoden for å beregne på ble endret for et par år siden.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet gikk i 2020 sammen om å lage en ny modell for beregning av ytelser.

Før økte trygdene i takt med lønnsøkningene, minus 0,75 prosent. Med den nye modellen følger reguleringen av pensjoner et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

– Nå slår denne endringen inn med full kraft, sier Vedum.

Finansministeren legger til at prisveksten vil roe seg med tiden og at pensjonsoppgjørene i fremtiden derfor vil gjøre det samme.

– Det er derfor denne modellen fungerer så godt. Den gir mer penger til pensjonistene i spesielt krevende tider.

Et «solid» trygdeoppgjør

Også uføretrygden er en del av trygdeoppgjøret. På spørsmål om ytelsene vil øke like mye for uføre, svarer Vedum nei.

– Tallet er noe lavere for uføre, men det vil også være et solid tall, som ligger over de tallene man har sett tidligere.

Vedum understreker at oppgjøret vil være mer solid, sammenlignet med tidligere år. Men han ønsker ikke å komme med et spesifikt tall for mottakerne av uføretrygd.

– Det får vi se endelig i morgen. Men det vil bli et solid trygdeoppgjør, avslutter finansministeren.

I fjor økte uføretrygdene med 4,77 prosent.