Trygdeskandalen: – Navs innsatsgruppe var ukjent for Nav

Da artikkelen først ble publisert, sto det at kravet mot Halseth ikke er frafalt. Ifølge advokat Roy Arteid er det foreløpig ikke klart hva som er status på dette kravet. Artikkelen er derfor endret.

Rune Halseth har sittet fire måneder i fengsel, etter alt å dømme feilaktig dømt for trygdebedrageri. Han var i Stortinget i dag og hørt på Arbeids- og sosialministerens redegjørelse etter trygdeskandalen.

Fikk ikke kontakt med Nav

Feilen kan ha sendt minst 36 uskyldige mottakere av syke-, pleie- eller arbeidsavklaringspenger i fengsel siden 2012. Andre har uriktig fått betingede dommer for trygdesvindel, mens tusenvis urettmessig har fått krav om tilbakebetaling fra Nav.

– Før jeg var på Stortinget i dag ringte advokaten min meg. Han hadde ringt til Nav, forteller Halseth i møte med statsråden i Dagsnytt 18 sitt studio tirsdag.

Advokat Roy Arteid forteller til NRK at den ansatte på sentralbordet hos Nav sentralt først opplyste at vedkommende ikke kjente noe til en egen innsatsgruppe som skal finne personer som er rammet av trygdeskandalen. Men fikk etter mye om og men kom Arteid kontakt med noen som lovte å ringe tilbake ganske snart, men hverken han eller Rune Halseth har foreløpig hørt noe fra den kanten.

– Det er et viktig poeng. Vi har sett i sin fulle bredde at det har vært svikt i mange ledd og på mange nivåer. Det er åpenbart at dette svekker tilliten, sier Hauglie.

– Så selv i dag er det manglende oppfølging?

– Derfor er det viktig at vi kommer raskt i gang med granskingen.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Nav tirsdag kveld.

Feil praksis av EUs trygdeforordning Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen. Blir orientert Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

Saker sett på vent Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

Brev frå Nav Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

Møte mellom Nav og departementet Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

Brevveksling mellom Nav og departementet Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

Uformell kontakt Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

Set saker på vent Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

Departementet sender brev Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

Ny praksis Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

Siste politimelding Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

Brev frå Nav Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

E-post frå Nav Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

Nav ber om møte I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

Møte mellom Nav og departementet Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

Siste rettssak Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

Brev til politiet Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

Kontakt med Riksadvokaten Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

Møter mellom Nav og departementet Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Brev frå Nav I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

Brev frå Trygderetten Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

Brev frå departementet Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

Brev frå ESA ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

Stortinget blir orientert Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd. Vis mer

Hauglie sier Nav er opptatt av å hjelpe alle som trenger hjelp og at det sitter 30 personer som sitter jobber med å behandle alle sakene som nå må vurderes på nytt. Statsråden sier hun vil sørge for at både Nav og Trygderetten skal få økte ressurser til å ta unna saker.

Med seg ut av NRKs studio får Hauglie en klar oppfordring:

– Det som er viktig for alle berørte at de pengene som er tatt urettmessig må tilbake på konto så fort som bare det. Det er mange der ute som sliter noe voldsomt. Det er viktig at de får tilbake pengene kjapt, sier Halseth.