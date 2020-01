– Jeg mener at praksisen vår, altså etter juni 2017, så har det vært enighet internt i trygderetten om hvordan artikkel 21 var å forstå der man har tatt stilling til det, sa Trygderettens leder, Trine Fernsjø, under Stortingets kontrollhøring om trygdeskandalen torsdag.

Et av trygdeskandalens sentrale spørsmål er når Nav burde ha skjønt at praksisen med å kreve tilbake flere ytelser basert på at mottakeren hadde opphold seg i utlandet var feil. Avgjørelsene fra trygderetten er sentrale i så måte.

NRK forklarer Kva er trygdeskandalen? for svar Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet. Minst 80 er dømt i retten. Minst 2400 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. Kven er ramma? Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land. Kva er feilen? Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt. Kven har gjort feil? Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. Kor lenge har det pågått? Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det. Kva skjer no? Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval skal finne ut korleis det kunne skje. Dette er trygde­skandalen Forrige Neste

– Kunne ikke stille oppholdskrav

Fernsjø fortalte kontrollkomiteen at Trygderetten flere ganger fra juni 2017 ga Nav klar beskjed om at etatens lovforståelse var feil. Hun trakk spesielt fram sju saker der Nav fikk sitt vedtak opphevet, og der artikkel 21 i EUs trygdeforordning var et tema.

– I de fleste av dem sa vi at denne saken må dere ta tilbake og vurdere lovforståelsen på nytt. Hvilken betydningen har forordningens artikkel 21 i forhold til Folketrygdloven, sa Fernsjø.

I flere av sakene gikk trygderetten enda lenger i å gi beskjed til Nav, sa Fernsjø.

– I enkelte av de sju sakene ga vi veldig klart uttrykk for hva vår lovforståelse var. At det ikke kunne stilles et oppholdskrav, sa Fernsjø.

Trygderettens leder Trine Fernsjø (midten), Bjørn Arvid Lervik (t.h.), avdelingsleder og Øyvind Bø, juridisk rettsmedlem under høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På spørsmål om Trygderetten varslet Arbeidsdepartementet eller andre om at Nav ikke fulgte deres lovtolkning, svarte Fernsjø nei. Ifølge Trygderetten avgir de kun kjennelser, som de opplyser om videre til partene, deriblant Nav.

Partene avgjør selv hva de ønsker å gjøre med Trygderettens kjennelser.

– Sa ifra ganske tidlig

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, sier Trygderettens innlegg i dagens høring var veldig interessant:

– Det som har blitt presisert her er at Trygderetten for sin del allerede fra juni 2017 og fram til mars 2018, altså ganske tidlig, var helt klar på sin vurdering juridisk av denne EØS-forordningen; og at denne hadde blitt praktisert feil.

– Nav reagerte først mot det, noe Trygderetten først ble klar over ett år etterpå. Det er et mye tydeligere signal fra Trygderetten enn det som har blitt kjent til nå.

Ifølge Takvam øker Trygderettens innlegg presset på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om hvorfor de ikke gjorde noe tidligere.

Arbeidsministeren skal forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag.

Feil praksis av EUs trygdeforordning Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen. Blir orientert Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

Saker sett på vent Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

Brev frå Nav Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

Møte mellom Nav og departementet Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

Brevveksling mellom Nav og departementet Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

Uformell kontakt Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

Set saker på vent Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

Departementet sender brev Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

Ny praksis Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

Siste politimelding Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

Brev frå Nav Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

E-post frå Nav Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

Nav ber om møte I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

Møte mellom Nav og departementet Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

Siste rettssak Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

Brev til politiet Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

Kontakt med Riksadvokaten Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

Møter mellom Nav og departementet Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Brev frå Nav I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

Brev frå Trygderetten Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

Brev frå departementet Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

Brev frå ESA ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

Stortinget blir orientert Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd.

Granskingsutval Professor i Europa-rett ved UiO, Finn Arnesen, skal lede et granskingsutval på sju personar som skal finne ut korleis reglene kunne bli tolka feil.

Visste om straffesaker I et brev frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer det frem at Nav allerede i februar var klar over at trygdeskandalen omfatta straffesaker.

Raudt fremmer mistillit Raudt-leder Bjørnar Moxnes gjør det klart at partiet fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Når Stortinget stemmer over forslaget 27. november, er det berre Moxnes som stemmer for.

Ber alle statsrådar gjennomgå Statsminister Erna Solberg ber alle statsrådane i regjeringa om å gå gjennom sine departement og underliggande etatar for å sjekke om de har tolka EØS-regelverket galt.

Ytelsesdirektør i Nav går av Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør etter trygdeskandalen. Bjørn Lien, daverande direktør for Nav Innlandet, overtek etter Monland.

Brev hamna i skuff I eit brev som blei sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, men som først blei oversendt Stortinget nå, drøftar Nav forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21. Nav ber om ei tilbakemelding på sin tolking og praksis, men brevet blir i staden liggjande i ein skuff. – Eg beklagar overfor dei som er råka, seier Anniken Hauglie.

Opprettar ny nemnd Statsminister Erna Solberg seier på si halvårlege pressekonferanse at regjeringa opprettar ei ny nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som spring ut av saka.

Minst 78 personar feilaktig dømde Ei ny oversikt frå Setteriksadvokaten viser at 78 personar truleg er feilaktig dømde i trygdeskandalen. Samstundes opplyser han at talet kan vere høgare. Vis mer

74 feilaktig dømt

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch startet sin redegjørelse i kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag med en uforbeholden beklagelse til ofrene som har blitt dømt på feil grunnlag.

Først i oktober i fjor ble Riksadvokaten informert om tvilen rundt praktiseringen av regelverket av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

Busch er svært kritisk til at Riksadvokaten ikke ble informert tidligere, slik at de kunne ha grepet inn.

Så langt har man funnet 74 personer som er uriktig dømt for trygdesvindel. 44 av dem sonet helt eller delvis i fengsel. I åtte saker ble det idømt samfunnsstraff og 19 personer fikk betinga fengsel.