Trur russarar prøver å kjøpe lystbåtar frå Noreg

– Det mest påfallande er at mange førespurnader om båtkjøp kjem frå Ukraina, seier Sindre Jacobsen.

Han er dagleg leiar i House of Yachts i Bærum. Frå ein ærverdig, gammal trevilla med utsikt over Lysakerfjorden vest for Oslo, sel firmaet brukte lystbåtar i millionklassen. Kundane er både nordmenn og utlendingar.

– Gir seg ut for å vere ukrainarar

– Eg har vore i bransjen sidan 2014, og eg har aldri hatt så mange førespurnader frå Ukraina som eg har hatt sidan krigen braut ut, seier Jacobsen.

Dagleg leier Sindre Jacobsen i House of Yachts er sikker på at russarar står bak ein del av førespurnadene firmaet får frå Ukraina, Tyrkia og Dubai. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han seier at han først tenkte at dette kunne vere velståande ukrainarar som flykta til havs, som kanskje ønskte seg ein stad å bu på sjøen.

– Men etter kvart fekk eg mistanke om at dette kunne vere russarar, som tok kontakt under påskot av å vere ukrainarar, seier han.

NRK har snakka med tre forhandlarar av store lystbåtar som alle meiner at nokre av dei som har vist interesse for båtar til sals, er russarar under falskt flagg. Men to av forhandlarane ønskjer ikkje å uttale seg offentleg.

– Dei som tek kontakt er interessert i båtar som dei kan bu i over tid, som har vaskemaskin, oppvaskmaskin, TV og alt ein elles finn i ein heim, seier Sindre Jacobsen. Dette er ein 84 fots Princess. Foto: House of yachts

UD: – Stadig strengare reglar

Det er Utanriksdepartementet som har ansvar for sanksjonsforskriftene. I ein e-post til NRK skriv UD:

«Målet med de historisk omfattende sanksjonene er å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina. Sanksjonene blir stadig strengere. Mulighetene for å drive handel med Russland er sterkt innsnevret.»

Ifølgje Politiets tryggingsteneste (PST) er ingen under etterforsking for sal av båtar til russarar i strid med sanksjonsforskrifta. Tidlegare er ein bilforhandlar gitt ei bot på 50.000 kroner for å ha selt ein bil til Russland.

PST ønskjer tips

– Vi er heilt avhengig av å få tips og førespurnader frå verksemder og personar. PST har ikkje høve til og skal heller ikkje, overvake all handel Noreg gjer med utlandet, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST.

Seniorrådgivar Martin Bernsen i Politiets tryggingsteneste ber verksemder som er usikre om å kontakte dei. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han seier at PST sidan krigen mot Ukraina starta har fått fleire førespurnader enn før om mogleg ulovleg etterretning mot Noreg frå Russland. Bernsen meiner at små og mellomstore bedrifter kan vere mest utsette for ulovleg etterretningsverksemd.

– Dei største bedriftene har allereie gode system for å fange opp den typen handlar, seier Bernsen.

Ifølgje PST er det oftast verksemda sjølv som er best til å oppdage kva som er unormalt eller fråvær av det normale ved ein handel.

– Derfor er det viktig at bedrifter som er veldig usikre, tek kontakt med oss. Så kan vi kanskje hjelpe dei litt på veg, seier Martin Bernsen.

Denne Azimut 47 med flybridge er av typen båtar velståande russarar kan like. Foto: House of yachts

Særleg interesserte i store båtar

Ifølgje House of Yachts er det særleg store båtar med alle komfortar det dei trur er russarar særleg viser interesse for.

– Dei har vaskemaskin, oppvaskmaskin, TV og elles alt du treng for å leve om bord –akkurat som i ein vanleg heim.

– Kva kostar slike båtar?

– Frå 15 millionar kroner og oppover er heilt vanleg. Men dei kan godt koste 100 millionar kroner òg, seier Sindre Jacobsen.

– Kva haldning har de til å selje til russarar?

– Vi ønskjer ikkje det og følgjer råda frå styresmaktene. Eg trur uansett det ville blitt problem om det ramla inn pengar på ein norsk konto frå eit ikkje stuereint opphav. Haldninga vår er klar, det gjer vi ikkje.